https://ria.ru/20210824/pomosch-1747051303.html

Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству

Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству - РИА Новости, 24.08.2021

Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству

В Татарстане по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ) стартовал проект помощи исламскому духовенству – им будут оплачивать преподавание... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:24

2021-08-24T16:24

2021-08-24T16:24

религия

республика татарстан (татарстан)

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Татарстане по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ) стартовал проект помощи исламскому духовенству – им будут оплачивать преподавание прихожанам мусульманских дисциплин, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман (ДУМ РТ)."Благодаря неравнодушным мусульманским предпринимателям Татарстана, благотворительный фонд АПМ РФ еженедельно оплачивает преподавательский труд имамов в мечетях, что позволяет повысить общую религиозную грамотность населения в сельской местности и в городах республики", - рассказали в муфтияте.Благодаря помощи, отметили в ДУМ РТ, имамы и муфтии проводят для всех желающих бесплатные занятия по основам ислама, арабскому языку и Корану. Пока что в проекте участвуют десять мечетей, однако к осени, как заверили в муфтияте, он "заработает на полную мощь"."Во все времена мечети, медресе, ученые, устазы и шакирды – те, кто своим трудом распространяет и получает знания об исламе, получали помощь со стороны татарских благотворителей. В начале ХХ века именно они сыграли решающую роль в развитии национального и религиозного образования среди татар, так как принимали активное участие в жизни своего народа и в решении проблем духовно-нравственного развития своих единоверцев", - отмечает директор благотворительного фонда АПМ Рустам Валиев.

https://ria.ru/20210815/elbrus-1745772005.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), россия