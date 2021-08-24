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Религия
https://ria.ru/20210824/pomosch-1747051303.html
Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству
Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству - РИА Новости, 24.08.2021
Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству
В Татарстане по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ) стартовал проект помощи исламскому духовенству – им будут оплачивать преподавание... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:24
2021-08-24T16:24
религия
республика татарстан (татарстан)
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Татарстане по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ) стартовал проект помощи исламскому духовенству – им будут оплачивать преподавание прихожанам мусульманских дисциплин, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман (ДУМ РТ)."Благодаря неравнодушным мусульманским предпринимателям Татарстана, благотворительный фонд АПМ РФ еженедельно оплачивает преподавательский труд имамов в мечетях, что позволяет повысить общую религиозную грамотность населения в сельской местности и в городах республики", - рассказали в муфтияте.Благодаря помощи, отметили в ДУМ РТ, имамы и муфтии проводят для всех желающих бесплатные занятия по основам ислама, арабскому языку и Корану. Пока что в проекте участвуют десять мечетей, однако к осени, как заверили в муфтияте, он "заработает на полную мощь"."Во все времена мечети, медресе, ученые, устазы и шакирды – те, кто своим трудом распространяет и получает знания об исламе, получали помощь со стороны татарских благотворителей. В начале ХХ века именно они сыграли решающую роль в развитии национального и религиозного образования среди татар, так как принимали активное участие в жизни своего народа и в решении проблем духовно-нравственного развития своих единоверцев", - отмечает директор благотворительного фонда АПМ Рустам Валиев.
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республика татарстан (татарстан), россия
16:24 24.08.2021
 

Верующие Татарстана помогут исламскому духовенству

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама в Казани
Празднование Ураза-байрама в Казани - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Татарстане по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман России (АПМ) стартовал проект помощи исламскому духовенству – им будут оплачивать преподавание прихожанам мусульманских дисциплин, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман (ДУМ РТ).
"Благодаря неравнодушным мусульманским предпринимателям Татарстана, благотворительный фонд АПМ РФ еженедельно оплачивает преподавательский труд имамов в мечетях, что позволяет повысить общую религиозную грамотность населения в сельской местности и в городах республики", - рассказали в муфтияте.
Благодаря помощи, отметили в ДУМ РТ, имамы и муфтии проводят для всех желающих бесплатные занятия по основам ислама, арабскому языку и Корану. Пока что в проекте участвуют десять мечетей, однако к осени, как заверили в муфтияте, он "заработает на полную мощь".
"Во все времена мечети, медресе, ученые, устазы и шакирды – те, кто своим трудом распространяет и получает знания об исламе, получали помощь со стороны татарских благотворителей. В начале ХХ века именно они сыграли решающую роль в развитии национального и религиозного образования среди татар, так как принимали активное участие в жизни своего народа и в решении проблем духовно-нравственного развития своих единоверцев", - отмечает директор благотворительного фонда АПМ Рустам Валиев.
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