В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Полуфиналистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 6 тысяч учеников 9-11 классов из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В 2021 году полуфиналы "Большой перемены" для старшеклассников пройдут с 28 августа по 2 октября во Всероссийских детских центрах "Смена" в Краснодарском крае и "Океан" в Приморском крае, а также в Югре, Москве, Ярославле и Казани.
Как отметил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров, в рамках полуфиналов конкурсанты будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и смогут получить новые знания для своего развития.
"Традиционно, ребят ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. Участие в полуфинале – это не просто очередной отборочный этап конкурса, по итогам которого будут определены 1500 финалистов "Большой перемены" – это возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые обязательно пригодятся им в будущем", - приводятся в сообщении его слова.
Также школьники смогут принять участие в "полезной программе" и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки региона, пройти кастинги в мюзикл "Большой перемены", премьера которого состоится на финале конкурса в "Артеке".
В финал конкурса для учеников 9-11 классов, который пройдет в ноябре, школьники смогут побороться за главные призы "Большой перемены": премии на образовательные цели в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей - для учеников 9-11 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений
при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.
при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.