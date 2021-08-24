https://ria.ru/20210824/polufinaly-1747032887.html

В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников

В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников - РИА Новости, 24.08.2021

В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников

Полуфиналистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 6 тысяч учеников 9-11 классов... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:54

2021-08-24T14:54

2021-08-24T14:54

образование - общество

краснодарский край

москва

алексей комиссаров

артек

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Полуфиналистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 6 тысяч учеников 9-11 классов из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В 2021 году полуфиналы "Большой перемены" для старшеклассников пройдут с 28 августа по 2 октября во Всероссийских детских центрах "Смена" в Краснодарском крае и "Океан" в Приморском крае, а также в Югре, Москве, Ярославле и Казани.Как отметил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров, в рамках полуфиналов конкурсанты будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и смогут получить новые знания для своего развития.Также школьники смогут принять участие в "полезной программе" и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки региона, пройти кастинги в мюзикл "Большой перемены", премьера которого состоится на финале конкурса в "Артеке".В финал конкурса для учеников 9-11 классов, который пройдет в ноябре, школьники смогут побороться за главные призы "Большой перемены": премии на образовательные цели в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей - для учеников 9-11 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

https://ria.ru/20210709/lavrov-1740687937.html

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образование - общество, краснодарский край, москва, алексей комиссаров, артек, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")