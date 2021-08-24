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В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников
В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников - РИА Новости, 24.08.2021
В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников
Полуфиналистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 6 тысяч учеников 9-11 классов... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:54
2021-08-24T14:54
образование - общество
краснодарский край
москва
алексей комиссаров
артек
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Полуфиналистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 6 тысяч учеников 9-11 классов из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В 2021 году полуфиналы "Большой перемены" для старшеклассников пройдут с 28 августа по 2 октября во Всероссийских детских центрах "Смена" в Краснодарском крае и "Океан" в Приморском крае, а также в Югре, Москве, Ярославле и Казани.Как отметил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров, в рамках полуфиналов конкурсанты будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и смогут получить новые знания для своего развития.Также школьники смогут принять участие в "полезной программе" и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки региона, пройти кастинги в мюзикл "Большой перемены", премьера которого состоится на финале конкурса в "Артеке".В финал конкурса для учеников 9-11 классов, который пройдет в ноябре, школьники смогут побороться за главные призы "Большой перемены": премии на образовательные цели в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей - для учеников 9-11 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.
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образование - общество, краснодарский край, москва, алексей комиссаров, артек, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
14:54 24.08.2021
 

В полуфиналы конкурса "Большая перемена" вышли 6 тысяч старшеклассников

© Фото : "Россия — страна возможностей"Конкурс "Большая перемена"
Конкурс Большая перемена - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : "Россия — страна возможностей"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Полуфиналистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 6 тысяч учеников 9-11 классов из всех регионов страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В 2021 году полуфиналы "Большой перемены" для старшеклассников пройдут с 28 августа по 2 октября во Всероссийских детских центрах "Смена" в Краснодарском крае и "Океан" в Приморском крае, а также в Югре, Москве, Ярославле и Казани.
Как отметил генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров, в рамках полуфиналов конкурсанты будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и смогут получить новые знания для своего развития.
"Традиционно, ребят ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. Участие в полуфинале – это не просто очередной отборочный этап конкурса, по итогам которого будут определены 1500 финалистов "Большой перемены" – это возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые обязательно пригодятся им в будущем", - приводятся в сообщении его слова.
Также школьники смогут принять участие в "полезной программе" и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки региона, пройти кастинги в мюзикл "Большой перемены", премьера которого состоится на финале конкурса в "Артеке".
В финал конкурса для учеников 9-11 классов, который пройдет в ноябре, школьники смогут побороться за главные призы "Большой перемены": премии на образовательные цели в размере 1 миллиона рублей для одиннадцатиклассников и 200 тысяч рублей - для учеников 9-11 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений
при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 30 лучших школ – по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.
Участники Всероссийского фестиваля Большая перемена
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Сергей Лавров пообещал встретиться с финалистом "Большой перемены"
 
Образование - ОбществоКраснодарский крайМоскваАлексей КомиссаровАртекАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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