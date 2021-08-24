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Россиян предупредили о похолодании до одного градуса
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса - РИА Новости, 24.08.2021
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о резком похолодании в Подмосковье. Его цитирует "Российская газета". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:08
2021-08-24T23:51
общество
московская область (подмосковье)
дубна
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о резком похолодании в Подмосковье. Его цитирует "Российская газета".По словам специалиста, в ближайшую ночь температура в северных районах Московской области опустится до одного градуса по Цельсию. Это произойдет из-за антициклона, господствующего в северной части Центральной России: под его влияние попадут Дмитровский, Клинский, Талдомский округа, а также город Дубна, пояснил синоптик."Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее десяти градусов", — подытожил Тишковец.
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общество, московская область (подмосковье), дубна, евгений тишковец
21:08 24.08.2021 (обновлено: 23:51 24.08.2021)
 
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса

Синоптик Тишковец предупредил россиян о похолодании до одного градуса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о резком похолодании в Подмосковье. Его цитирует "Российская газета".
По словам специалиста, в ближайшую ночь температура в северных районах Московской области опустится до одного градуса по Цельсию. Это произойдет из-за антициклона, господствующего в северной части Центральной России: под его влияние попадут Дмитровский, Клинский, Талдомский округа, а также город Дубна, пояснил синоптик.
"Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее десяти градусов", — подытожил Тишковец.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)ДубнаЕвгений Тишковец
 
 
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