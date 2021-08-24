https://ria.ru/20210824/pokholodanie-1747112115.html
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса - РИА Новости, 24.08.2021
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о резком похолодании в Подмосковье. Его цитирует "Российская газета". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T21:08
2021-08-24T21:08
2021-08-24T23:51
общество
московская область (подмосковье)
дубна
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о резком похолодании в Подмосковье. Его цитирует "Российская газета".По словам специалиста, в ближайшую ночь температура в северных районах Московской области опустится до одного градуса по Цельсию. Это произойдет из-за антициклона, господствующего в северной части Центральной России: под его влияние попадут Дмитровский, Клинский, Талдомский округа, а также город Дубна, пояснил синоптик."Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее десяти градусов", — подытожил Тишковец.
https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), дубна, евгений тишковец
21:08 24.08.2021 (обновлено: 23:51 24.08.2021)
Россиян предупредили о похолодании до одного градуса
Синоптик Тишковец предупредил россиян о похолодании до одного градуса