https://ria.ru/20210824/podmena-1746982341.html

В Совфеде оценили идею ввести наказание за подмену телефонных номеров

В Совфеде оценили идею ввести наказание за подмену телефонных номеров - РИА Новости, 24.08.2021

В Совфеде оценили идею ввести наказание за подмену телефонных номеров

В Совете Федерации внимательно изучат проблему мошенничества с организацией сервисов по подмене телефонных номеров и выработают решение, однако вводить здесь... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:46

2021-08-24T10:46

2021-08-24T10:46

общество

андрей клишас

максут шадаев

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Совете Федерации внимательно изучат проблему мошенничества с организацией сервисов по подмене телефонных номеров и выработают решение, однако вводить здесь уголовное наказание не стоит, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Газета "Коммерсант" сообщила, что Общероссийский народный фронт направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. По данным издания, в документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В пресс-службе Минцифры сообщили РИА Новости, что ведомство разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров, они находятся в разной степени готовности."Проблема существует, но решать каждую проблему путем уголовной репрессии не стоит. Мы внимательно изучим эту ситуацию и выработаем решение", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746855933.html

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общество, андрей клишас, максут шадаев