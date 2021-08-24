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Путин призвал предусмотреть ресурсы на обновление отделений Почты России
Путин призвал предусмотреть ресурсы на обновление отделений Почты России - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал предусмотреть ресурсы на обновление отделений Почты России
Президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об использовании потенциала отделений Почты России для оказания разных услуг населению в регионах РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:58
2021-08-24T17:58
2021-08-24T17:58
общество
владимир путин
почта россии
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" об использовании потенциала отделений Почты России для оказания разных услуг населению в регионах и отметил необходимость выделения средств для их обновления."Поддерживаю идею, прозвучавшую на встрече с лидерами партии, использовать потенциал отделений Почты России. Они есть почти в каждом сельском населенном пункте. Нужно предусмотреть ресурсы на их обновление, чтобы здесь, например, могли вести доставку лекарств, продуктов, предоставлять справки и выписки из Единого портала "Госуслуг", отправлять в МФЦ необходимые документы, оказывать другие услуги, необходимые людям", - сказал Путин на втором этапе съезда ЕР.
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общество, владимир путин, почта россии, единая россия
Путин призвал предусмотреть ресурсы на обновление отделений Почты России
Президент Путин призвал предусмотреть ресурсы на обновление отделений Почты России в регионах