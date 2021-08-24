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Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках" - РИА Новости, 24.08.2021
Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" определили победителей второго национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", сообщает... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:54
2021-08-24T17:54
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" определили победителей второго национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.Итоги рейтинга представлены в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021".Как отмечает пресс-служба ПСБ, итоги рейтинга показали, что количество предприятий ОПК, которые наращивают выручку от реализации гражданской продукции темпами выше 5% в год, растет. "Все больше компаний инвестируют в свое гражданское производство — около 20% участников рейтинга показывают темпы роста инвестиций свыше 20% в год. Заметно выросла доля компаний ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями и населением – на 12%", - указывается в пресс-релизе.По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК при выполнении задач по диверсификации.
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новости компаний - экономика, кубинка, промсвязьбанк, петр фрадков, иннопрактика, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
17:54 24.08.2021
 

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" определили победителей второго национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.
Итоги рейтинга представлены в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021".
"ТОП-10 второго рейтинга изменился по сравнению с результатами первого исследования, проведенного в прошлом году: в список победителей вошли восемь новых участников. Первое место рейтинге 2021 года заняла "Акционерная Компания "Туламашзавод", на второе место с пятого переместилось Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева, замыкает тройку лидеров "Ковровский электромеханический завод", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечает пресс-служба ПСБ, итоги рейтинга показали, что количество предприятий ОПК, которые наращивают выручку от реализации гражданской продукции темпами выше 5% в год, растет.
"Все больше компаний инвестируют в свое гражданское производство — около 20% участников рейтинга показывают темпы роста инвестиций свыше 20% в год. Заметно выросла доля компаний ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями и населением – на 12%", - указывается в пресс-релизе.
По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК при выполнении задач по диверсификации.
"Для того, чтобы популяризировать лучшие практики по выпуску гражданской продукции оборонных предприятий и разработать предложения по решению проблем, сдерживающих этот процесс, мы проводим ежегодное масштабное исследование проектов в этой области. За два года мы изучили кейсы более 650 организаций ОПК. Уверен, вместе мы найдем наиболее эффективные способы преодоления имеющихся барьеров на этом пути", - сказал Фрадков.
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Новости компаний - ЭкономикаКубинкаПромсвязьбанкПетр ФрадковИннопрактикаПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
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