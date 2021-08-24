https://ria.ru/20210824/pobediteli-1747078090.html

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках" - РИА Новости, 24.08.2021

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" определили победителей второго национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", сообщает... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:54

2021-08-24T17:54

2021-08-24T17:54

новости компаний - экономика

кубинка

промсвязьбанк

петр фрадков

иннопрактика

псб (банк псб)

форум "армия — 2021"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" определили победителей второго национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.Итоги рейтинга представлены в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021".Как отмечает пресс-служба ПСБ, итоги рейтинга показали, что количество предприятий ОПК, которые наращивают выручку от реализации гражданской продукции темпами выше 5% в год, растет. "Все больше компаний инвестируют в свое гражданское производство — около 20% участников рейтинга показывают темпы роста инвестиций свыше 20% в год. Заметно выросла доля компаний ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями и населением – на 12%", - указывается в пресс-релизе.По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК при выполнении задач по диверсификации.

https://ria.ru/20210824/sotrudnichestvo-1747058422.html

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, кубинка, промсвязьбанк, петр фрадков, иннопрактика, псб (банк псб), форум "армия — 2021"