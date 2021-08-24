Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" определили победителей второго национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках", сообщает пресс-служба банка.
Итоги рейтинга представлены в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021".
"ТОП-10 второго рейтинга изменился по сравнению с результатами первого исследования, проведенного в прошлом году: в список победителей вошли восемь новых участников. Первое место рейтинге 2021 года заняла "Акционерная Компания "Туламашзавод", на второе место с пятого переместилось Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева, замыкает тройку лидеров "Ковровский электромеханический завод", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечает пресс-служба ПСБ, итоги рейтинга показали, что количество предприятий ОПК, которые наращивают выручку от реализации гражданской продукции темпами выше 5% в год, растет.
"Все больше компаний инвестируют в свое гражданское производство — около 20% участников рейтинга показывают темпы роста инвестиций свыше 20% в год. Заметно выросла доля компаний ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями и населением – на 12%", - указывается в пресс-релизе.
По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК при выполнении задач по диверсификации.
"Для того, чтобы популяризировать лучшие практики по выпуску гражданской продукции оборонных предприятий и разработать предложения по решению проблем, сдерживающих этот процесс, мы проводим ежегодное масштабное исследование проектов в этой области. За два года мы изучили кейсы более 650 организаций ОПК. Уверен, вместе мы найдем наиболее эффективные способы преодоления имеющихся барьеров на этом пути", - сказал Фрадков.