https://ria.ru/20210824/platforma-1747064991.html
В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях - РИА Новости, 24.08.2021
В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
Присутствие стран на саммите "Крымская платформа" отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:07
2021-08-24T17:07
2021-08-24T18:35
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Присутствие стран на саммите "Крымская платформа" отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", — говорится в ее заявлении на сайте министерства.Она также прокомментировала адресованное Москве приглашение принять участие в форуме."В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", — подчеркнула она.В то же время Захарова отметила, что Россия открыта к взаимодействию с другими странами для раскрытия уникального потенциала полуострова."Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — заявила она.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.В итоговой декларации отмечается, что участники форума рассмотрят возможность введения новых санкций против России. Сама "платформа" будет функционировать как консультационный и координационный формат для мирного прекращения "временной оккупации" региона.Глава МИД Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html
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киев, москва, дмитрий песков, сергей лавров, мария захарова, россия
17:07 24.08.2021 (обновлено: 18:35 24.08.2021)
В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
Представитель МИД Захарова: участие стран в "Крымской платформе" отразится на отношениях с Россией
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Присутствие стран на саммите "Крымская платформа" отразится на отношении Москвы
к ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
"Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", — говорится в ее заявлении на сайте министерства.
Она также прокомментировала адресованное Москве приглашение принять участие в форуме.
"В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", — подчеркнула она.
В то же время Захарова отметила, что Россия открыта к взаимодействию с другими странами для раскрытия уникального потенциала полуострова.
"Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — заявила она.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины
прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.
В итоговой декларации отмечается, что участники форума рассмотрят возможность введения новых санкций против России
. Сама "платформа" будет функционировать как консультационный и координационный формат для мирного прекращения "временной оккупации" региона.
Глава МИД Сергей Лавров
ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.