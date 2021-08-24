https://ria.ru/20210824/platforma-1747064991.html

В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях

В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях - РИА Новости, 24.08.2021

В МИД предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях

Присутствие стран на саммите "Крымская платформа" отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:07

2021-08-24T17:07

2021-08-24T18:35

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москва

дмитрий песков

сергей лавров

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россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Присутствие стран на саммите "Крымская платформа" отразится на отношении Москвы к ним, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", — говорится в ее заявлении на сайте министерства.Она также прокомментировала адресованное Москве приглашение принять участие в форуме."В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", — подчеркнула она.В то же время Захарова отметила, что Россия открыта к взаимодействию с другими странами для раскрытия уникального потенциала полуострова."Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — заявила она.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.В итоговой декларации отмечается, что участники форума рассмотрят возможность введения новых санкций против России. Сама "платформа" будет функционировать как консультационный и координационный формат для мирного прекращения "временной оккупации" региона.Глава МИД Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html

https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html

https://ria.ru/20210824/lavrov-1747031797.html

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киев, москва, дмитрий песков, сергей лавров, мария захарова, россия