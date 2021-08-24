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Власти Пхукета предложили ввести сухой закон для туристов
Власти Пхукета предложили ввести сухой закон для туристов - РИА Новости, 24.08.2021
Власти Пхукета предложили ввести сухой закон для туристов
Власти Пхукета, возмущенные участившимися вечеринками, предложили полностью запретить алкоголь на острове, пишет Tourprom со ссылкой на местное издание The... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:59
2021-08-24T11:59
2021-08-24T11:59
туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
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туризм
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Пхукета, возмущенные участившимися вечеринками, предложили полностью запретить алкоголь на острове, пишет Tourprom со ссылкой на местное издание The Phuket News.После вспышек COVID-19 в Бангкоке государственный центр управления ситуацией (CCSA) даже издал приказ о закрытии всех баров и развлекательных заведений в стране. Но до этого не дошло: чиновники решили ввести сухой закон в ресторанах и кафе, а также продлить антикоронавирусные меры до конца месяца.Однако такое решение не понравилось не только туристам, но и местным жителям. Они попросили властей не идти на радикальные меры. Главный аргумент – Пхукет всегда был "островом вечеринок". От противников инициативы поступили предложения открыть бары для вакцинированных или организовать питейные заведения на свежем воздухе.
https://ria.ru/20210824/adrenalin-1746919637.html
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таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, туризм