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В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды
В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды - РИА Новости, 24.08.2021
В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды
Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза, они предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:31
2021-08-24T16:31
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза, они предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю, строительство и даже в криптовалюту, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, из них в Москве - 22 финансовые пирамиды, в области – пять. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид выросло в два раза, что объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений", - говорится в сообщении."Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста", - говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. Подобные компании имеют офисы и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных "инвесторов" обещаниями повышенной доходности.Аналогичную деятельность вел потребительский кооператив "Агропромвклад" с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимал деньги "как выгодную альтернативу банковским сбережениям" и обещал доходность до 10,5% годовых. Кооператив, как пояснил ЦБ РФ, анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков."У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС", - добавляет Балычев. Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний как: ООО "Первый лизинговый центр", ООО "Лизинг Дистрибьюшн", действующих в Москве, а также ООО "Капитал Инвест Лизинг", ООО "Лизинг Директ" и ООО "ЛК "Автоэкспресс", зарегистрированных в Московской области.
https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, центральный банк рф (цб рф), россия
16:31 24.08.2021
 
В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды

ЦБ: финпирамиды предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство и криптовалюту

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза, они предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю, строительство и даже в криптовалюту, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, из них в Москве - 22 финансовые пирамиды, в области – пять. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид выросло в два раза, что объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
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"Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста", - говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. Подобные компании имеют офисы и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных "инвесторов" обещаниями повышенной доходности.
"Так, например, компания с наименованием Международный производственный кооператив "Парамайнекс Финанс" предлагала клиентам инвестировать наличные и безналичные средства в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования, а также криптовалютные активы, обещали доходность до 25% годовых и якобы гарантию защищенности", - говорится в сообщении. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, а поиск потенциальных клиентов осуществлялся преимущественно методом холодных звонков.
Аналогичную деятельность вел потребительский кооператив "Агропромвклад" с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимал деньги "как выгодную альтернативу банковским сбережениям" и обещал доходность до 10,5% годовых. Кооператив, как пояснил ЦБ РФ, анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков.
"У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС", - добавляет Балычев. Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний как: ООО "Первый лизинговый центр", ООО "Лизинг Дистрибьюшн", действующих в Москве, а также ООО "Капитал Инвест Лизинг", ООО "Лизинг Директ" и ООО "ЛК "Автоэкспресс", зарегистрированных в Московской области.
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16 августа, 10:44Сказано в эфире
Как распознать финансовую пирамиду?
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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