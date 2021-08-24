https://ria.ru/20210824/piramidy-1747053252.html

В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды

В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды - РИА Новости, 24.08.2021

В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды

Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза, они предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:31

2021-08-24T16:31

2021-08-24T16:31

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число финансовых пирамид в Москве и Подмосковье за полгода выросло в 2 раза, они предлагают пенсионерам инвестировать в сельское хозяйство, оптовую торговлю, строительство и даже в криптовалюту, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, из них в Москве - 22 финансовые пирамиды, в области – пять. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных пирамид выросло в два раза, что объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений", - говорится в сообщении."Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста", - говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. Подобные компании имеют офисы и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных "инвесторов" обещаниями повышенной доходности.Аналогичную деятельность вел потребительский кооператив "Агропромвклад" с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимал деньги "как выгодную альтернативу банковским сбережениям" и обещал доходность до 10,5% годовых. Кооператив, как пояснил ЦБ РФ, анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков."У нелегальных кредиторов Московского региона по-прежнему популярна схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог ПТС", - добавляет Балычев. Признаки нелегальной деятельности по этой схеме установлены в работе таких компаний как: ООО "Первый лизинговый центр", ООО "Лизинг Дистрибьюшн", действующих в Москве, а также ООО "Капитал Инвест Лизинг", ООО "Лизинг Директ" и ООО "ЛК "Автоэкспресс", зарегистрированных в Московской области.

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/piramida-1745883606.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, центральный банк рф (цб рф), россия