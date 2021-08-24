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Титов предложил реформировать пенсионную систему
Титов предложил реформировать пенсионную систему - РИА Новости, 24.08.2021
Титов предложил реформировать пенсионную систему
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсий россиянам, родившимся до 1967 года и не платившим в полном объеме... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:44
2021-08-24T18:09
общество
борис титов
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсий россиянам, родившимся до 1967 года и не платившим в полном объеме страховые взносы, сообщает РБК.Концепцию переформатирования пенсионной системы представили сегодня эксперты Столыпинского клуба, сооснователем которого является Титов. По его словам, "ререформирование" пенсионной системы необходимо, потому что россияне недовольны размерами выплат."Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции", — сказал бизнес-омбудсмен.Авторы инициативы выступили за то, чтобы создать Фонд старших поколений (ФСП), задачей которого станет пенсионное обеспечение россиян, родившихся до 1967 года и плативших страховые взносы не в полном объеме.Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, отчислений рожденных до 1967 года граждан и бюджетных поступлений по примеру развитых стран — прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, а также части акцизов на табак и алкоголь.Кроме того, эксперты клуба предложили снизить размер страховых взносов до 15 процентов вместо нынешних 30, чтобы уменьшить объем неформального сектора экономики и занятости."Проблема теневого сектора особенно актуальна в регионах, никто не готов платить такой размер социальных взносов", — считает директор Института экономики роста, советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.Также эксперты предложили дать людям возможность самим решать, когда выйти на пенсию при условии достижения 60 лет и 35 лет стажа, а также отменить балльную формулу расчета пенсий. По мнению Титова, людям понятнее, когда выплаты рассчитываются в зависимости от стажа.Помимо прочего, прозвучало предложение разрешать "выкупать" пенсионный стаж в последний год перед выходом на пенсию или в предпенсионный период, чтобы дать возможность неформальному сектору заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.
https://ria.ru/20210824/informirovanie-1746956819.html
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общество, борис титов, россия
16:44 24.08.2021 (обновлено: 18:09 24.08.2021)
 
Титов предложил реформировать пенсионную систему

Бизнес-омбудсмен Титов предложил реформировать пенсионную систему

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсий россиянам, родившимся до 1967 года и не платившим в полном объеме страховые взносы, сообщает РБК.
Концепцию переформатирования пенсионной системы представили сегодня эксперты Столыпинского клуба, сооснователем которого является Титов. По его словам, "ререформирование" пенсионной системы необходимо, потому что россияне недовольны размерами выплат.
"Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции", — сказал бизнес-омбудсмен.
Авторы инициативы выступили за то, чтобы создать Фонд старших поколений (ФСП), задачей которого станет пенсионное обеспечение россиян, родившихся до 1967 года и плативших страховые взносы не в полном объеме.
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Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, отчислений рожденных до 1967 года граждан и бюджетных поступлений по примеру развитых стран — прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, а также части акцизов на табак и алкоголь.
Кроме того, эксперты клуба предложили снизить размер страховых взносов до 15 процентов вместо нынешних 30, чтобы уменьшить объем неформального сектора экономики и занятости.
"Проблема теневого сектора особенно актуальна в регионах, никто не готов платить такой размер социальных взносов", — считает директор Института экономики роста, советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.
Также эксперты предложили дать людям возможность самим решать, когда выйти на пенсию при условии достижения 60 лет и 35 лет стажа, а также отменить балльную формулу расчета пенсий. По мнению Титова, людям понятнее, когда выплаты рассчитываются в зависимости от стажа.
Помимо прочего, прозвучало предложение разрешать "выкупать" пенсионный стаж в последний год перед выходом на пенсию или в предпенсионный период, чтобы дать возможность неформальному сектору заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.
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ОбществоБорис ТитовРоссия
 
 
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