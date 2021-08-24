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Путин указал "Единой России" на проблему безработных
Путин указал "Единой России" на проблему безработных - РИА Новости, 24.08.2021
Путин указал "Единой России" на проблему безработных
Надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться, "Единая Россия" должна энергично подключиться к реализации этих планов,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:43
2021-08-24T18:35
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться, "Единая Россия" должна энергично подключиться к реализации этих планов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания второго этапа XX съезда "Единой России".Он отметил, что уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, он продолжает снижаться, но для обычного человека эти цифры не значат ничего."Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию "Единая Россия " энергично подключиться к реализации этих планов", - сказал Путин.
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владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:43 24.08.2021 (обновлено: 18:35 24.08.2021)
 
Путин указал "Единой России" на проблему безработных

Президент России Путин призвал партию "Единая Россия" разобраться в проблеме безработных

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться, "Единая Россия" должна энергично подключиться к реализации этих планов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания второго этапа XX съезда "Единой России".
Он отметил, что уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, он продолжает снижаться, но для обычного человека эти цифры не значат ничего.
"Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию "Единая Россия " энергично подключиться к реализации этих планов", - сказал Путин.
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