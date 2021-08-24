https://ria.ru/20210824/partiya-1747075040.html

Путин указал "Единой России" на проблему безработных

Путин указал "Единой России" на проблему безработных - РИА Новости, 24.08.2021

Путин указал "Единой России" на проблему безработных

Надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться, "Единая Россия" должна энергично подключиться к реализации этих планов,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:43

2021-08-24T17:43

2021-08-24T18:35

владимир путин

единая россия

выборы в государственную думу

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться, "Единая Россия" должна энергично подключиться к реализации этих планов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания второго этапа XX съезда "Единой России".Он отметил, что уровень безработицы в РФ сейчас около 5%, он продолжает снижаться, но для обычного человека эти цифры не значат ничего."Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию "Единая Россия " энергично подключиться к реализации этих планов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210819/zakonoproekt-1746310033.html

россия

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владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии