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Путин заявил, что правящая партия ответственна за все проблемы страны
Путин заявил, что правящая партия ответственна за все проблемы страны - РИА Новости, 24.08.2021
Путин заявил, что правящая партия ответственна за все проблемы страны
На правящей политической силе лежит ответственность за все проблемы страны, а партия "Единая Россия" до сих пор вела себя ответственно, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:37
2021-08-24T18:32
в мире
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На правящей политической силе лежит ответственность за все проблемы страны, а партия "Единая Россия" до сих пор вела себя ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути "Единая Россия" берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у "Единой России" получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране", - подчеркнул президент.Также президент добавил, что часто все проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу."Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить", - подчеркнул Путин.
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в мире, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, россия
17:37 24.08.2021 (обновлено: 18:32 24.08.2021)
 
Путин заявил, что правящая партия ответственна за все проблемы страны

Президент России Владимир Путин: правящая политическая партия ответственна за все проблемы страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На правящей политической силе лежит ответственность за все проблемы страны, а партия "Единая Россия" до сих пор вела себя ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России".
"Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути "Единая Россия" берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у "Единой России" получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране", - подчеркнул президент.
Также президент добавил, что часто все проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу.
"Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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