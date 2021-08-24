https://ria.ru/20210824/parom-1746982946.html

В Волгоградском водохранилище сел на мель паром

В Волгоградском водохранилище сел на мель паром - РИА Новости, 24.08.2021

В Волгоградском водохранилище сел на мель паром

Грузовой паром, перевозивший легковые машины и грузовики с арбузами, сел на мель на Волгоградском водохранилище, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:47

2021-08-24T10:47

2021-08-24T11:07

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 24 авг – РИА Новости. Грузовой паром, перевозивший легковые машины и грузовики с арбузами, сел на мель на Волгоградском водохранилище, сообщили журналистам в администрации Волгоградской области."В ночь с 23 на 24 августа на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о том, что в Николаевском районе (Волгоградской области), на Волгоградском водохранилище, на расстоянии примерно 80 метров от берега сел на мель грузовой паром "Марш Славянки", на котором находятся три легковых автомобиля, 11 грузовых (груженные арбузами), 27 человек", - заявили в ведомстве.По данным администрации, рано утром во вторник из Камышина вышел грузовой паром, чтобы снять "Марш Славянки" с мели, но сделать этого не удалось. Сейчас паром разгружают. В случае необходимости, как сообщили в администрации, из городов Камышин и Николаевск готовы выйти спасатели. По данным ведомства, на "Марше Славянки" есть запас питьевой воды, а также комната отдыха на 80 человек.

https://ria.ru/20210731/sudno-1743768278.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область