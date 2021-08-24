https://ria.ru/20210824/paralimpiytsy-1746934761.html

Япония преподает России урок прямо сейчас

Япония преподает России урок прямо сейчас - РИА Новости, 24.08.2021

Япония преподает России урок прямо сейчас

Сегодня на главный стадион Олимпийских игр выйдут наши национальные герои — атлеты, преодолевшие возможное и, главное, невозможное, чтобы не просто вернуться в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:01

спорт

авторы

олимпийские игры

токио

паралимпийские игры

алексей маресьев

отстранение российских паралимпийцев от игр 2016 года в бразилии. мнения, комментарии

паралимпизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746933155_22:411:1232:1092_1920x0_80_0_0_599dd1e0b8f0120e12e064486f1af695.jpg

Сегодня на главный стадион Олимпийских игр выйдут наши национальные герои — атлеты, преодолевшие возможное и, главное, невозможное, чтобы не просто вернуться в строй после травмы или недуга, но и победить.Победить прежде всего самих себя, свою слабость — это неизбежное свойство любого человека, преодолеть страх, который запрограммирован природой для выживания, справиться с нерешительностью и робостью, которые знакомы всякому Homo sapiens.Каждый, кто знает, что такое физическая боль после перелома, разрыва связок, вывиха или растяжения, помнит, как было тяжело возвращать прежнюю гибкость и подвижность, какими были неловкими его движения и как эту неловкость сопровождали сочувственные взгляды близких и друзей."Бедняга, как же ему трудно!"А теперь всем нам нужно представить, что есть те, кто живут в этой ситуации с рождения или долгими годами, ощущая свою инаковость и ловя вздохи ретивых и не всегда тактичных эмпатизантов.И вот они, те, кто иные, кого общество порой ошибочно записывает в слабаки, говорят себе: "Нормальные герои не ищут простых путей" — и начинают свой долгий путь — в обход.Оставляя за флангами предрассудки и порой, чего уж греха таить, обыкновенную жестокость.Паралимпийцы превращают, казалось бы, предопределенное жизнью оставление за бортом в силу, которая стремит их только вперед.Над российскими паралимпийцами не властны холодные, расчетливые и индоктринированные спортивные чинуши, потратившие много бумаго-часов, чтобы отстранить наших героев от Игр в Рио пять лет назад.Бюрократам — бюрократово, пусть и дальше перебирают документики и вчитываются в докладики, где вранье перемешано с завистью и злобой.Наши герои переступили запрет, словно бы его и не было, они же живут победами, то есть будущим, а не сплетнями, а значит — прошлым.Да, они выйдут не под флагом России, но они наденут форму триумфаторов, и красная полоса триколора напомнит нам всем цвет знамени, под которым во время Великой Отечественной войны сражался Алексей Маресьев.Летчик-истребитель, сбивший до ампутации обеих голеней три фашистских самолета, а после ампутации — в два с лишним раза больше, ползший после ранения к своим, к нашим — 18 суток.А было Алексею Маресьеву 26 лет.Сегодня для большинства людей в этом возрасте навязанный современным обществом гедонизма тире потребления и принятый считаться гигантской трудностью — это выбор из 50 сортов кофе того, который "более лучше прожарен".Собственно, вся та подчеркнутая, криво истолкованная и дурно понимаемая инклюзивность — как и право "быть собой и этого не стесняться" — внедрена в повестку дня и используется лишь для того, чтобы стереть моральную границу между нытьем и подвигом, капризами и геройством.Одним из постоянно крутящихся в общественной дискуссии "всего цивилизованного мира" тезисов во время Олимпиады был тот, что касался подсчета "открытых геев, лесбиянок, трансгендеров и агендеров" среди спортсменов, как будто этот фактор может считаться решающим в соревнованиях и в желании победить.Западный мир, забывший, что именно преодоление есть двигатель прогресса, старательно приводил статистику, которая, согласно сегодняшним мантрам, сообщает о "росте толерантности и терпимости".Нет, дамы и господа, рост толерантности, настоящий, а не ваш лицемерный, мир увидел, если бы паралимпийцы не завершали летний соревновательный цикл, а открывали его.Но на это вы, такие все из себя инклюзивные, пойти не можете, поскольку спонсоры состязаний вам этого сделать просто не позволят. В вашем мире "принятия разнообразия" таковое заканчивается там, где начинаются бухучет и подсчет цифр продаж.А в том, что телетрансляции с Паралимпиады смотрит меньшая аудитория, имеется и ваша ответственность, поскольку невозможно все время продавать слабость и изнеженность под видом единственной сегодня нормы, а затем внезапно, буквально переобувшись в воздухе, начать воспевать и воспитывать геройство.У ваших зрителей, давно забывших и о рефлексии, и о том, что в жизни есть место подвигу, просто начнется из-за когнитивного диссонанса истерика.Наши паралимпийцы, которые получили напутствие от президента (и их горячего болельщика) Владимира Путина, защитят достойно и спокойно честь нашей страны практически во всех дисциплинах.Они будут играть в теннис, стрелять из лука, соревноваться в беге и в тяжелой атлетике.Всего Россия будет представлена в 19 из чуть более чем двадцати видов состязаний.И для всех нас огромная честь, что есть свыше трех сотен тех, кто, оказавшись перед выбором — сдаться или победить, — решил идти путем преодоления слабостей, травм и всей той боли, которая этот путь на вершину Олимпа их сопровождала.Мы им бесконечно благодарны, что в мире, где главные роли отданы цинизму и релятивизму, наши паралимпийцы нам напоминают о настоящих ценностях.Мы вместе прильнем к экранам, чтобы увидеть, что такое в действительности есть торжество силы духа над порой слабым телом, и мы еще раз убедимся, что нет пределов ни для воли, ни для геройства.Мы будем восхищаться всеми и каждым из наших ребят, и мы не забудем, конечно, всех тех, кто их тренирует и кто им помогает.Мы увидим, что в этой жизни, разъедаемой поблажками и вечной жалостью к себе, есть место подвигу.Подвигу преодоления себя, совершить который, правда, дано лишь избранным.Тем, кто сегодня в Токио под триколором выйдет на олимпийский стадион!

https://rsport.ria.ru/20210809/putin-1745044987.html

https://ria.ru/20210224/stupenkokhod-vmesto-pandusa-paralimpiets-suditsya-za-dostupnoe-zhile-1598836641.html

https://ria.ru/20210520/maresev-1732998585.html

https://ria.ru/20210703/tsennosti-1739684692.html

https://rsport.ria.ru/20210821/paralimpiada-1746696298.html

токио

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

спорт, авторы, олимпийские игры, токио, паралимпийские игры, алексей маресьев, отстранение российских паралимпийцев от игр 2016 года в бразилии. мнения, комментарии, паралимпизм, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, россия