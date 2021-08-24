https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html
Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени - РИА Новости, 24.08.2021
Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
Как подготовить свой автомобиль к осенне-зимнему сезону, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T04:12
2021-08-24T04:12
2021-08-24T04:12
осень
авто
максим кадаков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Как подготовить свой автомобиль к осенне-зимнему сезону, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.Такая ежегодная подготовка требует довольно много времени, а иногда и средств. Поэтому, отметил автоэксперт, начинать лучше заранее.С наступлением холодов особое значение будет имеет работоспособность аккумулятора, добавил Максим Кадаков."Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее, и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей", – объяснил автоэксперт.В этом случае, продолжил он, следует озаботиться заменой аккумулятора, и лучше это сделать загодя, а не ждать до последнего момента.Также Максим Кадаков рекомендовал проверить работу печки: летом водители ею обычно не пользуются, поэтому сейчас самое время убедиться, что она исправна.Помимо этого, перед осенне-зимним сезоном желательно поменять щетки стеклоочистителя, отметил главный редактор журнала "За рулем"."Летом это не так критично, а когда дело идет к зиме, щетки работают практически каждый день – то дождь, то снег, то снег с дождем. Старые щетки плохо чистят, это ухудшает обзор. Особенно тяжело ездить в темное время, а оно скоро будет фактически половину активного дня: утром темно, ранним вечером темно. Не надо покупать совсем дешевые, они плохо работают изначально, но и не надо стремиться покупать специальные очень дорогие щетки", – сказал Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.По его словам, у всех щеток среднего ценового диапазона (то есть за 1,5-2 тысячи рублей) качество примерно одинаковое, на один сезон их хватит, а потом все равно нужно будет покупать новые.Автоэксперт также посоветовал удостовериться в том, что все световые приборы автомобиля работают нормально – это важно всегда, а особенно осенью и зимой, когда светает поздно, а темнеет рано.
https://ria.ru/20210819/korobka-1746295465.html
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осень, авто, максим кадаков
Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
Автоэксперт Кадаков: осенью водителям следует озаботиться сменой шин и проверить аккумулятор
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Как подготовить свой автомобиль к осенне-зимнему сезону, рассказал в интервью радио Sputnik
главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков
.
Такая ежегодная подготовка требует довольно много времени, а иногда и средств. Поэтому, отметил автоэксперт, начинать лучше заранее.
"Во-первых, нужно озаботиться сменой шин. Если они есть, это хорошо, а если они уже изношены или если машина новая и их нет, нужно помнить о том, что скоро менять шины. Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре", – пояснил он.
С наступлением холодов особое значение будет имеет работоспособность аккумулятора, добавил Максим Кадаков.
"Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее, и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей", – объяснил автоэксперт.
В этом случае, продолжил он, следует озаботиться заменой аккумулятора, и лучше это сделать загодя, а не ждать до последнего момента.
Также Максим Кадаков рекомендовал проверить работу печки: летом водители ею обычно не пользуются, поэтому сейчас самое время убедиться, что она исправна.
Помимо этого, перед осенне-зимним сезоном желательно поменять щетки стеклоочистителя, отметил главный редактор журнала "За рулем".
"Летом это не так критично, а когда дело идет к зиме, щетки работают практически каждый день – то дождь, то снег, то снег с дождем. Старые щетки плохо чистят, это ухудшает обзор. Особенно тяжело ездить в темное время, а оно скоро будет фактически половину активного дня: утром темно, ранним вечером темно. Не надо покупать совсем дешевые, они плохо работают изначально, но и не надо стремиться покупать специальные очень дорогие щетки", – сказал Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.
По его словам, у всех щеток среднего ценового диапазона (то есть за 1,5-2 тысячи рублей) качество примерно одинаковое, на один сезон их хватит, а потом все равно нужно будет покупать новые.
Автоэксперт также посоветовал удостовериться в том, что все световые приборы автомобиля работают нормально – это важно всегда, а особенно осенью и зимой, когда светает поздно, а темнеет рано.