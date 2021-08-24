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Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг"
Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг" - РИА Новости, 24.08.2021
Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг"
Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021"... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:20
2021-08-24T09:20
безопасность
рособоронэкспорт
снг
ближний восток
александр михеев
персидский залив
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Рособоронэкспорт" активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг", которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность "Бумерангом". Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа", - сказал он.Колесная боевая платформа "Бумеранг" предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.
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ближний восток
персидский залив
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безопасность, рособоронэкспорт, снг, ближний восток, александр михеев, персидский залив, россия, форум "армия — 2021"
09:20 24.08.2021
 
Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг"

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев рассказал о первых заявках на поставку перспективных БТР "Бумеранг"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия-2018"
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг на форуме Армия-2018 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг", которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность "Бумерангом". Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа", - сказал он.
Колесная боевая платформа "Бумеранг" предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.
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БезопасностьРособоронэкспортСНГБлижний ВостокАлександр МихеевПерсидский заливРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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