https://ria.ru/20210824/oruzhie-1746971280.html

Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг"

Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг" - РИА Новости, 24.08.2021

Россия получила заявки из-за рубежа на поставку БТР "Бумеранг"

Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021"... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:20

2021-08-24T09:20

2021-08-24T09:20

безопасность

рособоронэкспорт

снг

ближний восток

александр михеев

персидский залив

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ "Бумеранг", заявил журналистам во вторник в ходе форума "Армия-2021" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Рособоронэкспорт" активно ведет продвижение новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг", которую вывели на внешний рынок только в прошлом году. Разослали рекламные материалы в страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ. Они уже проявили заинтересованность "Бумерангом". Есть заявки из стран Персидского залива и Африки. По ним ведется предконтрактная работа", - сказал он.Колесная боевая платформа "Бумеранг" предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.

https://ria.ru/20210822/rostekh-1746714269.html

ближний восток

персидский залив

россия

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безопасность, рособоронэкспорт, снг, ближний восток, александр михеев, персидский залив, россия, форум "армия — 2021"