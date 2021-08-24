https://ria.ru/20210824/opros-1746979421.html

Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой

Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой - РИА Новости, 24.08.2021

Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой

Большинство россиян (82%) заявили, что удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:29

2021-08-24T10:29

2021-08-24T10:29

общество

вциом

"общественные мнения"

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Большинство россиян (82%) заявили, что удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.Работающие россияне поделились своим отношением к работе. Треть (33%) заявили, что полностью удовлетворены своей работой, еще 49% признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13%, а совершенно не удовлетворены – 5%.О том, что им нравится собственная работа, заявили 86% респондентов. 13% признались, что работа им не нравится, и лишь 1% респондентов затруднился ответить.О гордости за содержание и результат работы заявили 89% россиян. 10% признались, что придерживаются противоположного мнения. Затруднился ответить 1% респондентов.Не хотели бы менять ни место работы, ни сферу деятельности 60% респондентов. Чаще всего такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (75%), реже – молодые люди от 18 до 24 лет (48%).Категорически не согласились с утверждением, что на работе они не становятся более профессиональны, 46% россиян, согласись – 15% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210823/rabota-1746786539.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вциом, "общественные мнения", россия