https://ria.ru/20210824/opros-1746979421.html
Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой
Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой - РИА Новости, 24.08.2021
Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой
Большинство россиян (82%) заявили, что удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:29
2021-08-24T10:29
2021-08-24T10:29
общество
вциом
"общественные мнения"
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Большинство россиян (82%) заявили, что удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.Работающие россияне поделились своим отношением к работе. Треть (33%) заявили, что полностью удовлетворены своей работой, еще 49% признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13%, а совершенно не удовлетворены – 5%.О том, что им нравится собственная работа, заявили 86% респондентов. 13% признались, что работа им не нравится, и лишь 1% респондентов затруднился ответить.О гордости за содержание и результат работы заявили 89% россиян. 10% признались, что придерживаются противоположного мнения. Затруднился ответить 1% респондентов.Не хотели бы менять ни место работы, ни сферу деятельности 60% респондентов. Чаще всего такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (75%), реже – молодые люди от 18 до 24 лет (48%).Категорически не согласились с утверждением, что на работе они не становятся более профессиональны, 46% россиян, согласись – 15% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210823/rabota-1746786539.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, "общественные мнения", россия
Социологи выяснили, насколько россияне довольны своей работой
Опрос ВЦИОМ: более 80% россиян удовлетворены своей работой
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Большинство россиян (82%) заявили, что удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ
.
Работающие россияне поделились своим отношением к работе. Треть (33%) заявили, что полностью удовлетворены своей работой, еще 49% признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13%, а совершенно не удовлетворены – 5%.
О том, что им нравится собственная работа, заявили 86% респондентов. 13% признались, что работа им не нравится, и лишь 1% респондентов затруднился ответить.
О гордости за содержание и результат работы заявили 89% россиян. 10% признались, что придерживаются противоположного мнения. Затруднился ответить 1% респондентов.
Не хотели бы менять ни место работы, ни сферу деятельности 60% респондентов. Чаще всего такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (75%), реже – молодые люди от 18 до 24 лет (48%).
Категорически не согласились с утверждением, что на работе они не становятся более профессиональны, 46% россиян, согласись – 15% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.