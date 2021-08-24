https://ria.ru/20210824/ochki-1747000280.html

"Ростех" представил прототип очков для борьбы с бессонницей

"Ростех" представил прототип очков для борьбы с бессонницей - РИА Новости, 24.08.2021

"Ростех" представил прототип очков для борьбы с бессонницей

Холдинг "Технодинамика" "Ростеха" представил очки для борьбы с бессонницей, которые позволяют проводить профилактику нарушений сна и восстанавливать суточные... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:17

2021-08-24T12:17

2021-08-24T12:17

технологии

наука

ростех

технодинамика

бессонница

россия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" "Ростеха" представил очки для борьбы с бессонницей, которые позволяют проводить профилактику нарушений сна и восстанавливать суточные биоритмы, говорится в сообщении "Ростеха"."Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые представил прототип очков для борьбы с бессонницей - Blue Sky pro. Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы", - сообщает госкорпорация.Очки выполнены из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства и оснащены универсальным разъёмом для зарядки формата type-c. Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками: он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.Свет, попадая на сетчатку глаза, активирует работу клеток мозга, отвечающих за "внутренние часы". В результате, как указывается в релизе, организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером - "отложить" сон примерно до 23 часов. "Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы", - добавляет госкорпорация."Очки однозначно заинтересуют людей, страдающих от бессонницы либо вынужденных регулярно бороться с джет-лагом в связи с командировками. При этом они также могут принести пользу и военнослужащим, в том числе летчикам, помогая им быстрее восстанавливаться", - сказал исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении.По словам гендиректора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова, серийное производство очков планируется начать с 2022 года. "По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена устройства может составить от 7 до 30 тысяч рублей в зависимости от используемого материала", - добавил он.

https://ria.ru/20210810/bessonnitsa-1745130317.html

https://realty.ria.ru/20210813/rostekh-1745609151.html

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технологии, наука, ростех, технодинамика, бессонница, россия, форум "армия — 2021"