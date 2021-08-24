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Религия
https://ria.ru/20210824/obschiny-1747048942.html
Мусульманам дали совет после инцидента в Котельниках
Мусульманам дали совет после инцидента в Котельниках - РИА Новости, 24.08.2021
Мусульманам дали совет после инцидента в Котельниках
Мусульманам стоит молиться в проверенных общинах, чтобы избежать встреч с экстремистами и вербовщиками, а также задержаний правоохранителями, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:08
2021-08-24T16:08
религия
московская область (подмосковье)
котельники
роман силантьев
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Мусульманам стоит молиться в проверенных общинах, чтобы избежать встреч с экстремистами и вербовщиками, а также задержаний правоохранителями, заявил РИА Новости религиовед Роман Силантьев.Ранее источник РИА Новости в оперативных службах заявил, что 20 августа в отдел полиции в подмосковных Котельниках после проверки в мечети доставили более 140 иностранцев, но не стал уточнять подробности операции. По словам собеседника агентства, речь преимущественно идет о гражданах стран ближнего зарубежья.По словам Силантьева, рейды правоохранителей в мечетях уместны, "если есть оперативная информация, что там преступники – террористы, экстремисты или ведется вербовка"."Это довольно редкий случай, и происходит такое не во всех мусульманских общинах. Вероятно, силовикам поступила информация, что там ведется вербовка экстремистами или террористами. Чтобы верующим избежать ситуации с облавами и не оказаться рядом с экстремистами, нужно ходить в мечети проверенных юрисдикций", - сказал религиовед.В воскресенье на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ было опубликовано заявление ДУМ Московской области, в котором говорится, что сотрудники правоохранительных органов "вторглись в Мусульманский центр городского округа Котельники", где верующие собрались на пятничную коллективную молитву.В заявлении сказано, что в ДУМ МО "крайне возмущены и обеспокоены бесцеремонными методами проведения подобных проверок и рейдов" и планируют подать "официальные заявления в соответствующие органы и ведомства с целью предотвращения проведения последующих проверок в таком оскорбляющем и попирающем права верующих формате".
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), котельники, роман силантьев, россия
16:08 24.08.2021
 

Мусульманам дали совет после инцидента в Котельниках

© РИА Новости / Антон Скрипунов Массовый намаз в Котельниках
 Массовый намаз в Котельниках - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Мусульманам стоит молиться в проверенных общинах, чтобы избежать встреч с экстремистами и вербовщиками, а также задержаний правоохранителями, заявил РИА Новости религиовед Роман Силантьев.
Ранее источник РИА Новости в оперативных службах заявил, что 20 августа в отдел полиции в подмосковных Котельниках после проверки в мечети доставили более 140 иностранцев, но не стал уточнять подробности операции. По словам собеседника агентства, речь преимущественно идет о гражданах стран ближнего зарубежья.
По словам Силантьева, рейды правоохранителей в мечетях уместны, "если есть оперативная информация, что там преступники – террористы, экстремисты или ведется вербовка".
"Это довольно редкий случай, и происходит такое не во всех мусульманских общинах. Вероятно, силовикам поступила информация, что там ведется вербовка экстремистами или террористами. Чтобы верующим избежать ситуации с облавами и не оказаться рядом с экстремистами, нужно ходить в мечети проверенных юрисдикций", - сказал религиовед.
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В воскресенье на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ было опубликовано заявление ДУМ Московской области, в котором говорится, что сотрудники правоохранительных органов "вторглись в Мусульманский центр городского округа Котельники", где верующие собрались на пятничную коллективную молитву.
В заявлении сказано, что в ДУМ МО "крайне возмущены и обеспокоены бесцеремонными методами проведения подобных проверок и рейдов" и планируют подать "официальные заявления в соответствующие органы и ведомства с целью предотвращения проведения последующих проверок в таком оскорбляющем и попирающем права верующих формате".
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)КотельникиРоман СилантьевРоссия
 
 
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