https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1746966849.html

В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников

В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников - РИА Новости, 24.08.2021

В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников

Порядка 1,2 миллиона первокурсников поступили в российские вузы в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:27

2021-08-24T08:27

2021-08-24T09:10

общество

дмитрий чернышенко

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737025865_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_6e50d8e1d9d27e6570a209372840ab10.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона первокурсников поступили в российские вузы в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Всего к учебе приступит около 4 миллионов 220 тысяч студентов. Из них около 1,2 миллиона человек – первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше - 1 миллион 125 тысяч поступивших", - цитирует Чернышенко аппарат вице-премьера.Он добавил, что в этом году по наиболее приоритетным направлениям увеличено количество бюджетных мест: почти на 11,4 тысячи мест в сфере IT, почти на 6 тысяч - по инженерным специальностям, по специальностям медицинского профиля - более чем на 6 тысяч мест.

https://ria.ru/20210824/vuz-1746967164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента