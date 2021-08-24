https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1746966849.html
В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников
В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников - РИА Новости, 24.08.2021
В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников
Порядка 1,2 миллиона первокурсников поступили в российские вузы в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:27
2021-08-24T08:27
2021-08-24T09:10
общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Порядка 1,2 миллиона первокурсников поступили в российские вузы в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Всего к учебе приступит около 4 миллионов 220 тысяч студентов. Из них около 1,2 миллиона человек – первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше - 1 миллион 125 тысяч поступивших", - цитирует Чернышенко аппарат вице-премьера.Он добавил, что в этом году по наиболее приоритетным направлениям увеличено количество бюджетных мест: почти на 11,4 тысячи мест в сфере IT, почти на 6 тысяч - по инженерным специальностям, по специальностям медицинского профиля - более чем на 6 тысяч мест.
https://ria.ru/20210824/vuz-1746967164.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента
08:27 24.08.2021 (обновлено: 09:10 24.08.2021)
В российские вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников
Вице-премьер Чернышенко: в вузы в этом году поступили почти 1,2 миллиона первокурсников