https://ria.ru/20210824/nomera-1747004239.html

В Госдуме оценили идею уголовной ответственности за подмену номеров

В Госдуме оценили идею уголовной ответственности за подмену номеров - РИА Новости, 24.08.2021

В Госдуме оценили идею уголовной ответственности за подмену номеров

Введение уголовной ответственности за организацию сервисов по подмене телефонных номеров будет дублировать уже существующую статью УК РФ "мошенничество", и... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:36

2021-08-24T12:36

2021-08-24T12:36

общество

госдума рф

общероссийский народный фронт

вячеслав лысаков

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Введение уголовной ответственности за организацию сервисов по подмене телефонных номеров будет дублировать уже существующую статью УК РФ "мошенничество", и проблема здесь не в отсутствии законодательства, а в исполнении уже действующих законов, заявил во вторник РИА Новости член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение, в котором предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, за сам процесс подмены. Также в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда."Я думаю, что это избыточное предложение, потому что эти действия укладываются в уже существующее уголовное право - это мошенничество вообще-то, один из шагов. Поэтому зачем же нам создавать по каждому формальному шагу отдельную статью Уголовного кодекса?" - сказал Лысаков.Подобную практику, добавил он, "не приветствует" Верховный суд, который, наоборот, старается сократить объем составов уголовных преступлений, часть из которых, по словам Лысакова, уже перешла в категорию административных проступков, и такая тенденция сохраняется.По его мнению, если бы вопрос касался каких-то совсем уж новых кибер- или иных технологий, то здесь, возможно, и следовало бы разрабатывать отдельно новый раздел законодательства, адекватный этим "программно-электронным реалиям". В данном же случае, полагает Лысаков, проблема не в отсутствии законодательства или его неэффективности, а в правоприменительной практике."Если правоохранительные органы хотят расследовать и расследуют преступление, то они найдут статью, поверьте мне, под которую можно подвести тех, кто пытается обмануть людей, в том числе и с помощью тех методов, о которых мы говорим. А если полиция или следственные органы не хотят работать, ну хоть их обвесь еще несколькими томами УК, они работать не будут. Вопрос именно в правоприменении, в желании закон этот применить на деле, на практике", - заключил собеседник агентства.Максимальное наказание, которое предусматривает статья 159 УК РФ ("мошенничество"), - до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

https://ria.ru/20210806/moshennichestvo-1744653253.html

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общество, госдума рф, общероссийский народный фронт, вячеслав лысаков, максут шадаев, россия