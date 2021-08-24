https://ria.ru/20210824/nevelsk-1746994075.html

В Невельске рассказали о реставрации найденного в мусоре барельефа Гагарина

В Невельске рассказали о реставрации найденного в мусоре барельефа Гагарина - РИА Новости, 24.08.2021

В Невельске рассказали о реставрации найденного в мусоре барельефа Гагарина

Барельеф с изображением космонавта Юрия Гагарина, который жители сахалинского Невельска нашли среди мусора, находится на реставрации и будет установлен в городе РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:45

2021-08-24T11:45

2021-08-24T11:46

общество

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

валерий лимаренко

владимир устименко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг - РИА Новости. Барельеф с изображением космонавта Юрия Гагарина, который жители сахалинского Невельска нашли среди мусора, находится на реставрации и будет установлен в городе в начале сентября, сообщил мэр Алексей Шабельник в своем Instagram."На сегодняшний день барельеф с изображением Юрия Алексеевича Гагарина находится на реставрации. Вчера встретился со специалистами, которые занимаются реставрационными работами. Сейчас барельеф уже очищен от поверхностных загрязнений. По словам специалистов, во время реставрации возникают сложности в работе с материалом: где-то он более плотный, с ним удобно работать, привычно, а где-то наоборот – более рыхлый и "пустой", поэтому приходится искать пути, каким образом воссоздать тот или иной фрагмент", - написал мэр.По его словам, барельеф планируется установить в центре города уже в начале сентября.Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы – и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города.Роскосмос также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

https://ria.ru/20210811/gagarin-1745321444.html

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общество, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, валерий лимаренко, владимир устименко