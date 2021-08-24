11:45 24.08.2021 (обновлено: 11:46 24.08.2021)
В Невельске рассказали о реставрации найденного в мусоре барельефа Гагарина
Мэр Невельска Алексей Шабельник рассказал о реставрации барельефа Гагарина, найденного в мусоре
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкВстреча летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на родине в Гжатске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг - РИА Новости. Барельеф с изображением космонавта Юрия Гагарина, который жители сахалинского Невельска нашли среди мусора, находится на реставрации и будет установлен в городе в начале сентября, сообщил мэр Алексей Шабельник в своем Instagram.
"На сегодняшний день барельеф с изображением Юрия Алексеевича Гагарина находится на реставрации. Вчера встретился со специалистами, которые занимаются реставрационными работами. Сейчас барельеф уже очищен от поверхностных загрязнений. По словам специалистов, во время реставрации возникают сложности в работе с материалом: где-то он более плотный, с ним удобно работать, привычно, а где-то наоборот – более рыхлый и "пустой", поэтому приходится искать пути, каким образом воссоздать тот или иной фрагмент", - написал мэр.
11 августа, 12:35Жители Сахалина нашли памятник Гагарину среди мусора
По его словам, барельеф планируется установить в центре города уже в начале сентября.
Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы – и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города.
Роскосмос также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.