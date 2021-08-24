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https://ria.ru/20210824/navodnenie-1746975214.html
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения - РИА Новости, 24.08.2021
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:00
2021-08-24T10:00
в мире
сша
теннесси
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом."Вчера президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Теннесси и издал указ о федеральной помощи в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильного шторма и наводнения 21 августа 2021 года", - говорится в заявлении Белого дома.Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление временного жилья, ремонт домов, выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.Белый дом выделит федеральные средства пострадавшим жителям округа Хамфрис, а также местным властям и некоторым некоммерческим организациям округа для принятия защитных мер в условии чрезвычайной ситуации.Как сообщает местный телеканал WKRN, по меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения, еще десятки числятся пропавшими без вести. В штате продолжаются поисково-спасательные работы.Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с 20 августа, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.
https://ria.ru/20210822/navodnenie-1746784957.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/ssha-1746342379.html
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в мире, сша, теннесси, джо байден
10:00 24.08.2021
 
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения

© REUTERS / USA Today Network /Andrew NellesПоследствия наводнения в штате Теннесси на востоке США
Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / USA Today Network /Andrew Nelles
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Теннесси из-за наводнения и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом.
"Вчера президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Теннесси и издал указ о федеральной помощи в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильного шторма и наводнения 21 августа 2021 года", - говорится в заявлении Белого дома.
Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 23:54
В Теннесси более 20 человек погибли из-за наводнения
Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление временного жилья, ремонт домов, выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.
Белый дом выделит федеральные средства пострадавшим жителям округа Хамфрис, а также местным властям и некоторым некоммерческим организациям округа для принятия защитных мер в условии чрезвычайной ситуации.
Как сообщает местный телеканал WKRN, по меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения, еще десятки числятся пропавшими без вести. В штате продолжаются поисково-спасательные работы.
Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с 20 августа, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 13:02В мире
Не менее 35 человек пропали без вести после наводнения в США
 
В миреСШАТеннессиДжо Байден
 
 
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