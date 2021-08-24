https://ria.ru/20210824/nashestvie-1746960593.html

Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов

Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов - РИА Новости, 24.08.2021

Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов

Крупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в европейской части страны, могут вытеснить привычных... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:50

2021-08-24T03:50

2021-08-24T13:00

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москва

сколковский институт науки и технологий

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Крупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в европейской части страны, могут вытеснить привычных серых слизней, естественных врагов у слизней-"пришельцев" нет, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.Ранее в социальных сетях появилось множество снимков огромных слизней на дорожках московских парков."Оранжевые слизни длиной более десяти сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем", — сказал Гомыранов.Он отметил, что распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами или рулонным газоном — их часто привозят из более южных регионов.Гомыранов уточнил, что у представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны производить катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. Лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку одна особь может произвести до 100 яиц.Как отметил ученый, слизни также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину (хотя в основном размер взрослой особи составляет около десяти сантиметров) и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Красный придорожный слизень тоже обычно живет в садах, полях, лесах близ человека."Для человека слизень не представляет опасности. Вопреки распространенному заблуждению, он не переносит бычьего цепня. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса", — добавил Гомыранов.

https://ria.ru/20210807/zmei-1744803547.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/zmei-1744809959.html

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общество, португалия, москва, сколковский институт науки и технологий, россия