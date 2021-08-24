Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/nashestvie-1746960593.html
Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов
Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов - РИА Новости, 24.08.2021
Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов
Крупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в европейской части страны, могут вытеснить привычных... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:50
2021-08-24T13:00
общество
португалия
москва
сколковский институт науки и технологий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153219/67/1532196732_0:0:3488:1962_1920x0_80_0_0_07ca8363e4bbe21194c534e5a20d7afe.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Крупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в европейской части страны, могут вытеснить привычных серых слизней, естественных врагов у слизней-"пришельцев" нет, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.Ранее в социальных сетях появилось множество снимков огромных слизней на дорожках московских парков."Оранжевые слизни длиной более десяти сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем", — сказал Гомыранов.Он отметил, что распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами или рулонным газоном — их часто привозят из более южных регионов.Гомыранов уточнил, что у представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны производить катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. Лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку одна особь может произвести до 100 яиц.Как отметил ученый, слизни также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину (хотя в основном размер взрослой особи составляет около десяти сантиметров) и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Красный придорожный слизень тоже обычно живет в садах, полях, лесах близ человека."Для человека слизень не представляет опасности. Вопреки распространенному заблуждению, он не переносит бычьего цепня. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса", — добавил Гомыранов.
https://ria.ru/20210807/zmei-1744803547.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/zmei-1744809959.html
португалия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153219/67/1532196732_0:0:3488:2616_1920x0_80_0_0_47070aa2a635950f44c1244281287bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, португалия, москва, сколковский институт науки и технологий, россия
03:50 24.08.2021 (обновлено: 13:00 24.08.2021)
 
Россиян предупредили о нашествии слизней-гигантов

Зоолог Гомыранов: завезенные в Россию слизни-гиганты скоро могут вытеснить обычных серых

CC0 / Anastasiya Lvova / Слизень
Слизень - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
CC0 / Anastasiya Lvova /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Крупные слизни, которые, скорее всего, попали в Россию вместе с завозными растениями и теперь обитают в европейской части страны, могут вытеснить привычных серых слизней, естественных врагов у слизней-"пришельцев" нет, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
Ранее в социальных сетях появилось множество снимков огромных слизней на дорожках московских парков.
Гадюка - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 10:10
Жители Калининградской области пожаловались на нашествие змей
"Оранжевые слизни длиной более десяти сантиметров могут относиться к виду Arion lusitanicus. До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове, в Португалии, и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем", — сказал Гомыранов.
Он отметил, что распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами или рулонным газоном — их часто привозят из более южных регионов.
Гомыранов уточнил, что у представителей этого вида практически нет естественных врагов, поэтому они активно плодятся и способны производить катастрофические набеги на луга дикорастущих трав, сады и огороды. Лузитанские слизни — гермафродиты, за одну кладку одна особь может произвести до 100 яиц.

"Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например привычного серого слизня", — полагает зоолог.

Как отметил ученый, слизни также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину (хотя в основном размер взрослой особи составляет около десяти сантиметров) и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке. Красный придорожный слизень тоже обычно живет в садах, полях, лесах близ человека.
"Для человека слизень не представляет опасности. Вопреки распространенному заблуждению, он не переносит бычьего цепня. Человек заражается бычьим цепнем только при поедании сырого мяса", — добавил Гомыранов.
Гадюка обыкновенная
7 августа, 11:29В России
Нашествие змей держит в страхе жителей поселка под Калининградом
 
ОбществоПортугалияМоскваСколковский институт науки и технологийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
14:14Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
13:58Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
Лента новостейМолния