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Философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции
Философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции - РИА Новости, 24.08.2021
Философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции
Французский философ Жан-Люк Нанси умер в возрасте 81 года, сообщает газета Monde. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:54
2021-08-24T17:54
2021-08-24T17:55
культура
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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Французский философ Жан-Люк Нанси умер в возрасте 81 года, сообщает газета Monde.Отмечается, что он скончался в понедельник вечером.Нанси родился в Бордо в 1940 году. С 1968 года жил в Страсбурге, где был профессором философии Страсбургского университета и членом Международного философского колледжа, автором множества эссе.В сферу его интересов входила феноменология и разработал концепцию бытия-вместе. Труды Нанси оказали значительное влияние на развитие современной философской мысли.
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новости культуры
17:54 24.08.2021 (обновлено: 17:55 24.08.2021)
Философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции
Философ Жан-Люк Нанси скончался во Франции
ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости.
Французский философ Жан-Люк Нанси умер в возрасте 81 года, сообщает
газета Monde.
Отмечается, что он скончался в понедельник вечером.
Нанси родился в Бордо в 1940 году. С 1968 года жил в Страсбурге, где был профессором философии Страсбургского университета и членом Международного философского колледжа, автором множества эссе.
В сферу его интересов входила феноменология и разработал концепцию бытия-вместе. Труды Нанси оказали значительное влияние на развитие современной философской мысли.