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Россия получила от МВФ 17,5 миллиарда долларов
Россия получила от МВФ 17,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 24.08.2021
Россия получила от МВФ 17,5 миллиарда долларов
В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T05:52
2021-08-24T05:52
экономика
белоруссия
снг
мвф
кристалина георгиева
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов.Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты. Россия получила дополнительных квот на 12,367,6 миллиона специальных прав заимствования (SDR). По курсу на 23 августа эта сумма составляет примерно 17,54 миллиарда долларов.Специальные права заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.Значительный стимулКак заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, крупнейшее распределение специальных прав заимствования является значительным стимулом для всего мира, что "при мудром использовании" дает уникальную возможность бороться с "нынешним беспрецедентным кризисом".По ее словам, самим странам предстоит решить, как использовать данный "драгоценный ресурс".Кроме того, она призвала развитые страны переводить свой баланс квот в МВФ развивающимся странам. Пока что такого рода обязательства составили около 24 миллиардов долларов.Как сообщила Георгиева, МВФ ведет со странами-членами фонда переговоры о создании нового траста, который может использовать такого рода перераспределения между странами в пользу наиболее бедных стран-членов.Варианты использования средств МВФРоссия, скорее всего, направит полученные от Международного валютного фонда более 17 миллиардов долларов в свои резервы, что позитивно скажется на показателях кредитоспособности страны, поделился мнением с РИА Новости руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров."Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается. Увеличение международных резервов в свою очередь позитивно скажется на показателях суверенной кредитоспособности России", - считает собеседник агентства.По словам главного экономиста "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софьи Донец, у России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. Третий сценарий — поддержка Белоруссии: Москва может выделить Минску твердую валюту в обмен на его SDR.
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экономика, белоруссия, снг, мвф, кристалина георгиева, россия
05:52 24.08.2021
 
Россия получила от МВФ 17,5 миллиарда долларов

МВФ выделил России 17,5 миллиарда долларов в виде специальных прав заимствования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов.
Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты. Россия получила дополнительных квот на 12,367,6 миллиона специальных прав заимствования (SDR). По курсу на 23 августа эта сумма составляет примерно 17,54 миллиарда долларов.
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Специальные права заимствования (SDR) — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.
Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно.

Значительный стимул

Как заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, крупнейшее распределение специальных прав заимствования является значительным стимулом для всего мира, что "при мудром использовании" дает уникальную возможность бороться с "нынешним беспрецедентным кризисом".
По ее словам, самим странам предстоит решить, как использовать данный "драгоценный ресурс".
Кроме того, она призвала развитые страны переводить свой баланс квот в МВФ развивающимся странам. Пока что такого рода обязательства составили около 24 миллиардов долларов.
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Как сообщила Георгиева, МВФ ведет со странами-членами фонда переговоры о создании нового траста, который может использовать такого рода перераспределения между странами в пользу наиболее бедных стран-членов.

Варианты использования средств МВФ

Россия, скорее всего, направит полученные от Международного валютного фонда более 17 миллиардов долларов в свои резервы, что позитивно скажется на показателях кредитоспособности страны, поделился мнением с РИА Новости руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров.
"Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается. Увеличение международных резервов в свою очередь позитивно скажется на показателях суверенной кредитоспособности России", - считает собеседник агентства.
По словам главного экономиста "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софьи Донец, у России есть три варианта использования SDR. Базовый сценарий — добавить их к своим международным резервам. Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. Третий сценарий — поддержка Белоруссии: Москва может выделить Минску твердую валюту в обмен на его SDR.
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ЭкономикаБелоруссияСНГМВФКристалина ГеоргиеваРоссия
 
 
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