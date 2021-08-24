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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210824/muzyka-1746844122.html
Семь нот, но сколько новых звуков. Что слушать в День странной музыки
Семь нот, но сколько новых звуков. Что слушать в День странной музыки - РИА Новости, 24.08.2021
Семь нот, но сколько новых звуков. Что слушать в День странной музыки
Нью-йоркский композитор, новатор и экспериментатор Патрик Грант придумал День странной музыки: это должно было стать рекламой одного из его альбомов. Дату... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:00
2021-08-24T08:03
культура
джон кейдж
джон леннон
музыка
джимми фэллон
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Нью-йоркский композитор, новатор и экспериментатор Патрик Грант придумал День странной музыки: это должно было стать рекламой одного из его альбомов. Дату выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который поддерживал необычные творческие начинания. Затею подхватили европейские музыканты и стали проводить 24 августа различные экспериментальные концерты. Несколько самых странных музыкальных композиций, способных помочь отметить этот праздник, — в материале РИА Новости.Джон Кейдж — As Slow As PossibleГлавный музыкальный выдумщик ХХ века подарил нам незабываемую 4’33” — четыре минуты и тридцать три секунды тишины, когда оркестр или музыкант ничего не играют, а слушатели должны воспринимать окружающие звуки как музыку. Но еще более удивительный эксперимент Кейджа — "As Slow As Possible", самое длинное музыкальное исполнение в истории человечества. Восемь страниц партитуры этой пьесы не содержат указаний о темпе: играть надо "так медленно, насколько это возможно". И вот в городе Хальдерштадт построили специальный орган, который меняет ноту раз в несколько лет — таким образом, исполнение пьесы завершится 5 сентября 2640 года. Последний раз орган менял ноту в прошлом году, 5 сентября. Это вызвало большой ажиотаж: собрались зрители, несмотря на пандемию; событие транслировали в интернете.Кристиан Графф — "Duo Economique"Не стоит думать, что "странная музыка" — изобретение исключительно ХХ века. Классические композиторы тоже баловались хитроумными выходками. Ученик Гайдна Кристиан Графф сочинил "Экономичный дуэт", который исполняется двумя музыкантами, но… на одной скрипке.Один держит скрипку так, как положено, а другой подходит к нему со спины, обнимает — и играет на том же инструменте собственным смычком. Пьеса Граффа, кстати, весьма популярна: европейские оркестры часто включают ее в концертный репертуар как милую шутку и яркое развлечение для зрителей.Джон Леннон — "Baby’s Heartbeat"Второй сольный альбом "Unfinished Music: Life With The Lions" Джон Леннон посвятил трагическому событию из жизни собственной семьи. Избранница Джона Йоко Оно оказалась в больнице, где потеряла их первого совместного ребенка.Но Леннон решил превратить горе в акт искусства. Узнав, что жизнь ребенка сохранить не удастся, основатель "Битлз" приехал к Йоко в больницу со специальным микрофоном и записал сердцебиение малыша, которому было не суждено появиться на свет. В буклете к альбому исполнителем композиции указан Джон Оно Леннон Второй — единственный в истории музыкант, который записал свой номер, так и не родившись."Монти Пайтон" и Стивен Хокинг — "Galaxy Song"Главные комики Великобритании — сами по себе очень странные. Но на реюнион-концерты на лондонском стадионе О2 они записали совершенно дикую версию собственного хита из фильма "Смысл жизни по "Монти Пайтон". Для этого они объединились со знаменитым физиком Стивеном Хокингом. Хотя Хокинг был парализован, передвигался в коляске и пользовался речевым синтезатором, он с радостью подключился к проекту. Синтезированный голос ученого напел вокальную дорожку, а сам он даже принял участие в концерте, вызвав овации всего стадиона.CompressorheadСамый необычный музыкальный коллектив в истории человечества Compessorhead состоит из пяти роботов (один из них, кстати, женского пола), которые весьма профессионально исполняют мировые рок-хиты. Во многом роботы превосходят человека — например, у барабанщика четыре руки, у гитариста — 78 пальцев (а что еще нужно?). В пресс-релизах сообщают, что это величайшая группа в истории, вынужденная, правда, играть на инструментах, предназначенных для "кусков мяса".Программисты всерьез работают над тем, чтобы прикрутить "музыкантам" софт по генерации музыки. Если они еще и начнут сами сочинять, тогда уж точно: подвиньтесь, человеки! Но и сейчас группа собирает полные залы.The Roots &amp; Star Wars Team — "Star Wars Medley"Участники The Roots, постоянной аккомпанирующей группы телешоу Джимми Фэллона, то придумают безумный кавер на очередной музыкальный хит, то сыграют со знаменитыми музыкантами на детских инструментах. Но главный их шедевр, наверное, — совместное исполнение с актерами "Звездных войн" основных музыкальных тем легендарной космической саги. Никаких инструментов, все поют а капелла. Ролик надо смотреть до конца, потому что настоящие вокальные чудеса в нем демонстрирует Харрисон Форд.
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джон кейдж, джон леннон, музыка, джимми фэллон
08:00 24.08.2021 (обновлено: 08:03 24.08.2021)
 

Семь нот, но сколько новых звуков. Что слушать в День странной музыки

© Flickr / HippieDudeМузыкальные инструменты
Музыкальные инструменты - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Flickr / HippieDude
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Нью-йоркский композитор, новатор и экспериментатор Патрик Грант придумал День странной музыки: это должно было стать рекламой одного из его альбомов. Дату выбрал в честь дня рождения отца своей девушки, который поддерживал необычные творческие начинания. Затею подхватили европейские музыканты и стали проводить 24 августа различные экспериментальные концерты. Несколько самых странных музыкальных композиций, способных помочь отметить этот праздник, — в материале РИА Новости.

Джон Кейдж — As Slow As Possible

Главный музыкальный выдумщик ХХ века подарил нам незабываемую 4’33” — четыре минуты и тридцать три секунды тишины, когда оркестр или музыкант ничего не играют, а слушатели должны воспринимать окружающие звуки как музыку.

Но еще более удивительный эксперимент Кейджа — "As Slow As Possible", самое длинное музыкальное исполнение в истории человечества. Восемь страниц партитуры этой пьесы не содержат указаний о темпе: играть надо "так медленно, насколько это возможно".
И вот в городе Хальдерштадт построили специальный орган, который меняет ноту раз в несколько лет — таким образом, исполнение пьесы завершится 5 сентября 2640 года.
Последний раз орган менял ноту в прошлом году, 5 сентября. Это вызвало большой ажиотаж: собрались зрители, несмотря на пандемию; событие транслировали в интернете.

Кристиан Графф — "Duo Economique"

Не стоит думать, что "странная музыка" — изобретение исключительно ХХ века. Классические композиторы тоже баловались хитроумными выходками. Ученик Гайдна Кристиан Графф сочинил "Экономичный дуэт", который исполняется двумя музыкантами, но… на одной скрипке.
Один держит скрипку так, как положено, а другой подходит к нему со спины, обнимает — и играет на том же инструменте собственным смычком. Пьеса Граффа, кстати, весьма популярна: европейские оркестры часто включают ее в концертный репертуар как милую шутку и яркое развлечение для зрителей.

Джон Леннон — "Baby’s Heartbeat"

Второй сольный альбом "Unfinished Music: Life With The Lions" Джон Леннон посвятил трагическому событию из жизни собственной семьи. Избранница Джона Йоко Оно оказалась в больнице, где потеряла их первого совместного ребенка.
Но Леннон решил превратить горе в акт искусства. Узнав, что жизнь ребенка сохранить не удастся, основатель "Битлз" приехал к Йоко в больницу со специальным микрофоном и записал сердцебиение малыша, которому было не суждено появиться на свет. В буклете к альбому исполнителем композиции указан Джон Оно Леннон Второй — единственный в истории музыкант, который записал свой номер, так и не родившись.

"Монти Пайтон" и Стивен Хокинг — "Galaxy Song"

Главные комики Великобритании — сами по себе очень странные. Но на реюнион-концерты на лондонском стадионе О2 они записали совершенно дикую версию собственного хита из фильма "Смысл жизни по "Монти Пайтон".

Для этого они объединились со знаменитым физиком Стивеном Хокингом.
Хотя Хокинг был парализован, передвигался в коляске и пользовался речевым синтезатором, он с радостью подключился к проекту. Синтезированный голос ученого напел вокальную дорожку, а сам он даже принял участие в концерте, вызвав овации всего стадиона.

Compressorhead

Самый необычный музыкальный коллектив в истории человечества Compessorhead состоит из пяти роботов (один из них, кстати, женского пола), которые весьма профессионально исполняют мировые рок-хиты. Во многом роботы превосходят человека — например, у барабанщика четыре руки, у гитариста — 78 пальцев (а что еще нужно?). В пресс-релизах сообщают, что это величайшая группа в истории, вынужденная, правда, играть на инструментах, предназначенных для "кусков мяса".
Программисты всерьез работают над тем, чтобы прикрутить "музыкантам" софт по генерации музыки. Если они еще и начнут сами сочинять, тогда уж точно: подвиньтесь, человеки! Но и сейчас группа собирает полные залы.

The Roots & Star Wars Team — "Star Wars Medley"

Участники The Roots, постоянной аккомпанирующей группы телешоу Джимми Фэллона, то придумают безумный кавер на очередной музыкальный хит, то сыграют со знаменитыми музыкантами на детских инструментах.
Но главный их шедевр, наверное, — совместное исполнение с актерами "Звездных войн" основных музыкальных тем легендарной космической саги. Никаких инструментов, все поют а капелла.
Ролик надо смотреть до конца, потому что настоящие вокальные чудеса в нем демонстрирует Харрисон Форд.
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