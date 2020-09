https://ria.ru/20200907/akkord-1576874796.html

В самой длинной музыкальной пьесе сменился первый аккорд за семь лет

<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. В самом длинном в мире музыкальном произведении, которое в общей сложности будет длиться 639 лет, впервые за последние семь лет сменился аккорд, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/john-cage-music-slow-possible-germany-church-639-years-composer-a9706961.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. Фанаты собрались в соборе в немецком Хальберштадте, в 170 километрах к юго-западу от Берлина, чтобы услышать, как это произойдет. Исполнение произведения на специально сконструированном для этого органе началось 19 лет назад, в 2001 году, и должно завершиться в 2640. Его автор – Джон Кейдж, написавший партитуру в 1980-х, — умер в 1992 году. Называется оно: "Как можно медленнее" (As slow as possible). Предыдущий аккорд исполнялся с 5 октября 2013 года и стал самым длинным непрерывным звуком в истории. Следующая смена аккорда запланирована на 5 февраля 2022 года. Джон Кейдж известен своей экспериментальной музыкой, включая пьесу “4’33” из трех частей, в которой музыканты не играют ни одной ноты в течение четырех минут и 33 секунд.

берлин (город)

