https://ria.ru/20200907/akkord-1576874796.html
В самой длинной музыкальной пьесе сменился первый аккорд за семь лет
В самом длинном в мире музыкальном произведении, которое в общей сложности будет длиться 639 лет, впервые за последние семь лет сменился аккорд, сообщает... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:33
2020-09-07T22:33
2020-09-07T22:33
культура
музыка
новости культуры
джон кейдж
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. В самом длинном в мире музыкальном произведении, которое в общей сложности будет длиться 639 лет, впервые за последние семь лет сменился аккорд, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/john-cage-music-slow-possible-germany-church-639-years-composer-a9706961.html" target="_blank">сообщает</a> Independent. Фанаты собрались в соборе в немецком Хальберштадте, в 170 километрах к юго-западу от Берлина, чтобы услышать, как это произойдет. Исполнение произведения на специально сконструированном для этого органе началось 19 лет назад, в 2001 году, и должно завершиться в 2640. Его автор – Джон Кейдж, написавший партитуру в 1980-х, — умер в 1992 году. Называется оно: "Как можно медленнее" (As slow as possible). Предыдущий аккорд исполнялся с 5 октября 2013 года и стал самым длинным непрерывным звуком в истории. Следующая смена аккорда запланирована на 5 февраля 2022 года. Джон Кейдж известен своей экспериментальной музыкой, включая пьесу “4’33” из трех частей, в которой музыканты не играют ни одной ноты в течение четырех минут и 33 секунд.
https://ria.ru/20200907/orkestr-1576859155.html
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, джон кейдж, берлин (город)
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости
. В самом длинном в мире музыкальном произведении, которое в общей сложности будет длиться 639 лет, впервые за последние семь лет сменился аккорд, сообщает
Independent.
Фанаты собрались в соборе в немецком Хальберштадте, в 170 километрах к юго-западу от Берлина, чтобы услышать, как это произойдет.
Исполнение произведения на специально сконструированном для этого органе началось 19 лет назад, в 2001 году, и должно завершиться в 2640.
Его автор – Джон Кейдж, написавший партитуру в 1980-х, — умер в 1992 году. Называется оно: "Как можно медленнее" (As slow as possible).
Предыдущий аккорд исполнялся с 5 октября 2013 года и стал самым длинным непрерывным звуком в истории.
Следующая смена аккорда запланирована на 5 февраля 2022 года.
Джон Кейдж известен своей экспериментальной музыкой, включая пьесу “4’33” из трех частей, в которой музыканты не играют ни одной ноты в течение четырех минут и 33 секунд.