https://ria.ru/20210824/moskva-1746967454.html

Синоптики предупредили москвичей о дождях

Синоптики предупредили москвичей о дождях - РИА Новости, 24.08.2021

Синоптики предупредили москвичей о дождях

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, местами пройдут слабые дожди, воздух прогреется до 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:33

2021-08-24T08:33

2021-08-24T08:33

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, местами пройдут слабые дожди, воздух прогреется до 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможны слабые дожди. Максимальная температура воздуха плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21, в общем, прохладно, намёки на осень", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный - северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление вырастет и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210823/pogoda-1746825062.html

https://ria.ru/20210821/proklyate-1746675663.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус