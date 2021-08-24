https://ria.ru/20210824/moskva-1746967454.html
Синоптики предупредили москвичей о дождях
Синоптики предупредили москвичей о дождях - РИА Новости, 24.08.2021
Синоптики предупредили москвичей о дождях
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, местами пройдут слабые дожди, воздух прогреется до 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:33
2021-08-24T08:33
2021-08-24T08:33
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве во вторник, местами пройдут слабые дожди, воздух прогреется до 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможны слабые дожди. Максимальная температура воздуха плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21, в общем, прохладно, намёки на осень", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный - северо-западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление вырастет и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210823/pogoda-1746825062.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
Синоптики предупредили москвичей о дождях
В Москве во вторник пройдут слабые дожди, воздух прогреется до 20 градусов