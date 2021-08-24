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Мосгорсуд экстренно эвакуировали
Мосгорсуд экстренно эвакуировали - РИА Новости, 24.08.2021
Мосгорсуд экстренно эвакуировали
В Мосгорсуде сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, началась эвакуация, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Валерий Лазарев. РИА Новости, 24.08.2021
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происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Мосгорсуде сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, началась эвакуация, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Валерий Лазарев.Как уточнил собеседник агентства, поступило сообщение о взрывном устройстве."Эвакуированы сотрудники суда, посетители. Люди выведены за периметр здания. Ждем оперативные службы", — отметил он.Во вторник Мосгорсуд, в частности, должен рассмотреть жалобу на снятие с выборов в Госдуму самовыдвиженца Романа Юнемана.
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происшествия, москва, московский городской суд
11:22 24.08.2021 (обновлено: 12:04 24.08.2021)
 
Мосгорсуд экстренно эвакуировали

Мосгорсуд экстренно эвакуировали из-за срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации

© РИА НовостиСотрудники полиции у здания Мосгорсуда после эвакуации
Сотрудники полиции у здания Мосгорсуда после эвакуации
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Мосгорсуде сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, началась эвакуация, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Валерий Лазарев.
Как уточнил собеседник агентства, поступило сообщение о взрывном устройстве.
"Эвакуированы сотрудники суда, посетители. Люди выведены за периметр здания. Ждем оперативные службы", — отметил он.
Во вторник Мосгорсуд, в частности, должен рассмотреть жалобу на снятие с выборов в Госдуму самовыдвиженца Романа Юнемана.
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