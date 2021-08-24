https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1746988758.html

Мосгорсуд экстренно эвакуировали

Мосгорсуд экстренно эвакуировали - РИА Новости, 24.08.2021

Мосгорсуд экстренно эвакуировали

В Мосгорсуде сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, началась эвакуация, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Валерий Лазарев. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:22

2021-08-24T11:22

2021-08-24T12:04

происшествия

москва

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746992792_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_2b9c02882d1d27e451a9b169d7dd9575.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Мосгорсуде сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, началась эвакуация, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Валерий Лазарев.Как уточнил собеседник агентства, поступило сообщение о взрывном устройстве."Эвакуированы сотрудники суда, посетители. Люди выведены за периметр здания. Ждем оперативные службы", — отметил он.Во вторник Мосгорсуд, в частности, должен рассмотреть жалобу на снятие с выборов в Госдуму самовыдвиженца Романа Юнемана.

https://ria.ru/20210622/evakuatsiya-1738131449.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский городской суд