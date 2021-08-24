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Рогозин прокомментировал появление "дырки" на борту МКС
Рогозин прокомментировал появление "дырки" на борту МКС - РИА Новости, 24.08.2021
Рогозин прокомментировал появление "дырки" на борту МКС
Правда о причине появления просверленного отверстия в корабле "Союз" на Международной космической станции (МКС) в 2018 году нанесёт ущерб отношениям в космосе,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:12
2021-08-24T22:12
сша
алексей венедиктов (журналист)
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правда о причине появления просверленного отверстия в корабле "Союз" на Международной космической станции (МКС) в 2018 году нанесёт ущерб отношениям в космосе, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Согласно трансляции в YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы", ещё до начала передачи "Тузы" главный редактор Алексей Венедиктов прочитал просьбу слушателя спросить про "дырку" в "Союзе"."Там действительно медицинская история была?", - поинтересовался он у Рогозина."Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесёт двухсторонним отношениям", - ответил глава "Роскосмоса"."Но медицинская - то, что я читал у них?", - переспросил Венедиктов.В ответ Рогозин кивнул головой.Ранее он сообщал, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" при полете на МКС в 2018 году и что тщательное расследование исключило версию, что отверстие просверлили на Земле.До этого помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс заявила, что США отвергают предположения о психологических и медицинских проблемах у астронавтов НАСА на МКС, побудивших Ауньон-Чэнселлор просверлить отверстие в "Союзе".Тридцатого августа 2018 года в обшивке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а 11 декабря взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека "Союза", для чего им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.
https://ria.ru/20210824/rogozin-1747115064.html
https://ria.ru/20210824/taksa-1747113098.html
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сша, алексей венедиктов (журналист), дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
22:12 24.08.2021
 
Рогозин прокомментировал появление "дырки" на борту МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал появление отверстия на борту МКС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Правда о причине появления просверленного отверстия в корабле "Союз" на Международной космической станции (МКС) в 2018 году нанесёт ущерб отношениям в космосе, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Согласно трансляции в YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы", ещё до начала передачи "Тузы" главный редактор Алексей Венедиктов прочитал просьбу слушателя спросить про "дырку" в "Союзе".
"Там действительно медицинская история была?", - поинтересовался он у Рогозина.
"Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесёт двухсторонним отношениям", - ответил глава "Роскосмоса".
"Но медицинская - то, что я читал у них?", - переспросил Венедиктов.
В ответ Рогозин кивнул головой.
Детектор лжи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 21:58
Рогозин объяснил большой отсев кандидатов на работу в "Роскосмосе"
Ранее он сообщал, что госкорпорация не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" при полете на МКС в 2018 году и что тщательное расследование исключило версию, что отверстие просверлили на Земле.
До этого помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс заявила, что США отвергают предположения о психологических и медицинских проблемах у астронавтов НАСА на МКС, побудивших Ауньон-Чэнселлор просверлить отверстие в "Союзе".
Тридцатого августа 2018 года в обшивке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а 11 декабря взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека "Союза", для чего им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (второй слева) во время посещения Фонда перспективных исследований (ФПИ) госкорпорации по космической деятельности Роскосмос - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 21:32Наука
Рогозин рассказал о судьбе таксы, на которой тестировали жидкостное дыхание
 
СШААлексей Венедиктов (журналист)Дмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Земля
 
 
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