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Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию
Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию - РИА Новости, 24.08.2021
Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию
Власти Великобритании задержали более 820 мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:54
2021-08-24T08:54
в мире
европа
франция
великобритания
ла-манш
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ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости. Власти Великобритании задержали более 820 мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это рекордный показатель за сутки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД."Рекордное количество, 828 мигрантов, были перехвачены властями Великобритании в проливе Ла-Манш в субботу", - сообщил телеканал.По данным министерства, в тот же день еще 193 нелегала были остановлены властями Франции.Как отмечается, предыдущий рекорд был установлен 12 августа, тогда британским властям за один день удалось перехватить 592 мигрантов.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Великобритания и Франция в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.
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в мире, европа, франция, великобритания, ла-манш
08:54 24.08.2021
 
Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию

Рекордное число мигрантов задержали за сутки при попытке проникнуть в Великобританию

© AP Photo / Matt DunhamМигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера
Мигранты, прибывшие в Великобританию из Франции, в порту Довера - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости. Власти Великобритании задержали более 820 мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это рекордный показатель за сутки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД.
"Рекордное количество, 828 мигрантов, были перехвачены властями Великобритании в проливе Ла-Манш в субботу", - сообщил телеканал.
По данным министерства, в тот же день еще 193 нелегала были остановлены властями Франции.
Как отмечается, предыдущий рекорд был установлен 12 августа, тогда британским властям за один день удалось перехватить 592 мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Великобритания и Франция в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.
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