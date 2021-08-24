https://ria.ru/20210824/migranty-1746968630.html

Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию

Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию - РИА Новости, 24.08.2021

Рекордное число мигрантов задержали при попытке проникнуть в Великобританию

Власти Великобритании задержали более 820 мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:54

2021-08-24T08:54

2021-08-24T08:54

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ЛОНДОН, 24 авг - РИА Новости. Власти Великобритании задержали более 820 мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну через пролив Ла-Манш, отделяющий остров от континентальной Европы, это рекордный показатель за сутки, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные британского МВД."Рекордное количество, 828 мигрантов, были перехвачены властями Великобритании в проливе Ла-Манш в субботу", - сообщил телеканал.По данным министерства, в тот же день еще 193 нелегала были остановлены властями Франции.Как отмечается, предыдущий рекорд был установлен 12 августа, тогда британским властям за один день удалось перехватить 592 мигрантов.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Великобритания и Франция в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега пролива.

https://ria.ru/20210823/polsha-1746954403.html

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ла-манш

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в мире, европа, франция, великобритания, ла-манш