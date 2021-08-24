https://ria.ru/20210824/medveditsa-1746966160.html

Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы - РИА Новости, 24.08.2021

Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Спасенной в Якутии белой медведице, которая теперь живет в Московском зоопарке, дадут имя Томпа, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:13

2021-08-24T08:13

2021-08-24T12:27

общество

томпонский район

московский зоопарк

хорошие новости

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ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Спасенной в Якутии белой медведице, которая теперь живет в Московском зоопарке, дадут имя Томпа, сообщается на сайте правительства республики.Московский зоопарк в июле запустил голосование по выбору имени для белой медведицы, которую спасли в Томпонском районе Якутии. На выбор участникам голосования на сайте "Активный гражданин" были предложены два варианта. Первое имя — Томпа, по созвучию с названием Томпонского района, где нашли мишку. Другое имя - Айталина, в переводе с якутского языка это имя означает "судьба путешествия".Одиннадцатого мая медведица вышла к поселку Джебарики-Хая – в тысяче километров от Ледовитого океана. Первичный осмотр провел ветврач зоопарка Орто-Дойду. Он выяснил, что это самка, она истощена, лишена клыка, ей около трех лет."Двадцать третьего августа стали известны результаты голосования. Наибольшее количество голосов набрало имя Томпа – этот вариант поддержали почти 72 тысячи граждан, что составляет 44% от общего числа голосов. За имя Айталина отдали голоса 38% граждан. Остальные участники либо предложили свои варианты имени, либо затруднились с выбором", - рассказали в кабмине.

https://ria.ru/20210722/medveditsa-1742397775.html

https://ria.ru/20171206/1510356407.html

томпонский район

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общество, томпонский район, московский зоопарк