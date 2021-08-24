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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210824/medveditsa-1746966160.html
Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы
Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы - РИА Новости, 24.08.2021
Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы
Спасенной в Якутии белой медведице, которая теперь живет в Московском зоопарке, дадут имя Томпа, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:13
2021-08-24T12:27
общество
томпонский район
московский зоопарк
хорошие новости
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ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Спасенной в Якутии белой медведице, которая теперь живет в Московском зоопарке, дадут имя Томпа, сообщается на сайте правительства республики.Московский зоопарк в июле запустил голосование по выбору имени для белой медведицы, которую спасли в Томпонском районе Якутии. На выбор участникам голосования на сайте "Активный гражданин" были предложены два варианта. Первое имя — Томпа, по созвучию с названием Томпонского района, где нашли мишку. Другое имя - Айталина, в переводе с якутского языка это имя означает "судьба путешествия".Одиннадцатого мая медведица вышла к поселку Джебарики-Хая – в тысяче километров от Ледовитого океана. Первичный осмотр провел ветврач зоопарка Орто-Дойду. Он выяснил, что это самка, она истощена, лишена клыка, ей около трех лет."Двадцать третьего августа стали известны результаты голосования. Наибольшее количество голосов набрало имя Томпа – этот вариант поддержали почти 72 тысячи граждан, что составляет 44% от общего числа голосов. За имя Айталина отдали голоса 38% граждан. Остальные участники либо предложили свои варианты имени, либо затруднились с выбором", - рассказали в кабмине.
https://ria.ru/20210722/medveditsa-1742397775.html
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общество, томпонский район, московский зоопарк
08:13 24.08.2021 (обновлено: 12:27 24.08.2021)
 
Московский зоопарк выбрал имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Спасенной в Якутии белой медведице, которая теперь живет в Московском зоопарке, дадут имя Томпа

© Фото : официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Белая медведица Томпа
Белая медведица Томпа - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Спасенной в Якутии белой медведице, которая теперь живет в Московском зоопарке, дадут имя Томпа, сообщается на сайте правительства республики.
Московский зоопарк в июле запустил голосование по выбору имени для белой медведицы, которую спасли в Томпонском районе Якутии. На выбор участникам голосования на сайте "Активный гражданин" были предложены два варианта. Первое имя — Томпа, по созвучию с названием Томпонского района, где нашли мишку. Другое имя - Айталина, в переводе с якутского языка это имя означает "судьба путешествия".
Медведица в транспортной клетке. Скриншот видеозаписи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:18Хорошие новости
Московский зоопарк предложил выбрать имя для спасенной в Якутии медведицы
Одиннадцатого мая медведица вышла к поселку Джебарики-Хая – в тысяче километров от Ледовитого океана. Первичный осмотр провел ветврач зоопарка Орто-Дойду. Он выяснил, что это самка, она истощена, лишена клыка, ей около трех лет.
"Двадцать третьего августа стали известны результаты голосования. Наибольшее количество голосов набрало имя Томпа – этот вариант поддержали почти 72 тысячи граждан, что составляет 44% от общего числа голосов. За имя Айталина отдали голоса 38% граждан. Остальные участники либо предложили свои варианты имени, либо затруднились с выбором", - рассказали в кабмине.
Белая медведица Снежинка, доставленная из Якутии, в Ленинградском зоопарке. 6 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 06.12.2017
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Хорошие новостиОбществоТомпонский районМосковский зоопарк
 
 
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