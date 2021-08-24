Медведев призвал добиться одинакового уровня жизни во всех регионах

"У нас много территорий. Они, к сожалению, развиваются далеко не всегда равномерно, и вот это неравенство - та проблема, которая требует последовательного решения. На этом тоже нужно будет сконцентрироваться нашей партии в ближайшие пять лет. Несправедливо, когда в одной стране на территории в одном регионе люди живут вполне современной жизнью, а в другом - как будто бы эта современная жизнь туда не пришла, как в прошлом веке", - заявил Медведев, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".