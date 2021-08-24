Медведев призвал добиться одинакового уровня жизни во всех регионах
Председатель "Единой России" Медведев: нужно добиться одинакового уровня жизни во всех регионах
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Нужно добиться одинакового уровня жизни во всех регионах, несправедливо, когда одни живут современной жизнью, а другие - будто в прошлом веке, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что отдельным аспектом является территориальное развитие России.
"У нас много территорий. Они, к сожалению, развиваются далеко не всегда равномерно, и вот это неравенство - та проблема, которая требует последовательного решения. На этом тоже нужно будет сконцентрироваться нашей партии в ближайшие пять лет. Несправедливо, когда в одной стране на территории в одном регионе люди живут вполне современной жизнью, а в другом - как будто бы эта современная жизнь туда не пришла, как в прошлом веке", - заявил Медведев, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
По его словам, нужно стараться добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах, устранить диспропорцию в доходах.
Партия "Единая Россия" во вторник в Москве проводит вторую часть юбилейного предвыборного съезда, где будет утвержден итоговый вариант сформированной с помощью россиян предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре.