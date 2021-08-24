https://ria.ru/20210824/maski-1747004626.html

Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей - РИА Новости, 24.08.2021

Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить педагогам работать без масок. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:39

2021-08-24T12:39

2021-08-24T13:34

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить педагогам работать без масок.По его словам, в столичном регионе привилось более 80% учителей, эпидемиологическая ситуация складывается неплохая."В классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", — сказал мэр на встрече с профессиональным сообществом.Все остальные меры, среди которых термометрия и распределение потоков обучающихся, останутся, так как показали свою эффективность.Также Собянин отметил готовность школ к первому сентября."Мы прошли с вами такой сложный путь, надеюсь, что этот год будет попроще <...>, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы будем делать все, чтобы не понадобилось, чтобы школы нормально функционировали", — сказал он, поздравив педагогов с наступающим началом учебного года.Ранее о том, что школы и вузы будут работать в очном формате заявили в профильных ведомствах.

https://ria.ru/20210113/shkoly-1592815981.html

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