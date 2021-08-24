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В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями - РИА Новости, 24.08.2021
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:31
2021-08-24T14:31
2021-08-24T14:37
общество
распространение коронавируса
школа
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах."Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/maska-1745875179.html
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общество, школа, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии
14:31 24.08.2021 (обновлено: 14:37 24.08.2021)
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
Роспотребнадзор: требований по ношению масок учителями в федеральном законодательстве нет