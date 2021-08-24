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https://ria.ru/20210824/maska-1747026578.html
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями - РИА Новости, 24.08.2021
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:31
2021-08-24T14:37
общество
распространение коронавируса
школа
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах."Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", - говорится в сообщении.
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общество, школа, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии
14:31 24.08.2021 (обновлено: 14:37 24.08.2021)
 
В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями

Роспотребнадзор: требований по ношению масок учителями в федеральном законодательстве нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах.
"Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", - говорится в сообщении.
Пассажиры на станции Площадь Революции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 09:57В России
В России изобрели убивающую вирусы маску
 
Распространение коронавирусаОбществоШколаСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус в России
 
 
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