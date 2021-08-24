https://ria.ru/20210824/maska-1747026578.html

В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями

В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями - РИА Новости, 24.08.2021

В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями

Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:31

2021-08-24T14:31

2021-08-24T14:37

общество

распространение коронавируса

школа

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585296982_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_b3334999e1390b81ff1f6df53da7ede4.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Требований для учителей носить маски в федеральном санитарном законодательстве не было и нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках и в школах."Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/maska-1745875179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии