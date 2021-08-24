В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе по случаю Дня независимости Украины
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. "Марш защитников Украины", в котором принимают участие участники военной операции в Донбассе, по случаю празднования Дня независимости страны начался во вторник в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю в Киеве прошел масштабный военный парад с привлечением авиации. "Марш защитников Украины" впервые был проведен в 2019 году как альтернатива официальному военному параду, который в тот год не поводился. С тех пор марш проводится ежегодно.
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Несколько тысяч военных, которые принимали участие в военной операции в Донбассе, собрались в парке Шевченко в центральной части Киева. Оттуда колонной они выдвинулись по бульвару Шевченко в сторону улицы Крещатик.
Впереди колонны едет автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой. В первых рядах идут родственники погибших в Донбассе украинских силовиков. Среди участников марша много людей в камуфляжной форме, а также в национальной украинской одежде - "вышиванках". Также в колонне идут участники разных украинских националистических организаций.
Колонну с обеих сторон сопровождают полицейские и сотрудники полиция диалога, которая призвана предотвращать назревающие конфликтные ситуации словом и убеждением. Это мероприятие проходит без представителей властей.
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Участники шествия намерены пройти по центральной улице столицы - Крещатику к Майдану Незалежности (площади Независимости).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.