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Разработчик назвал сроки запуска первого российского аппарата на Луну
Разработчик назвал сроки запуска первого российского аппарата на Луну - РИА Новости, 24.08.2021
Разработчик назвал сроки запуска первого российского аппарата на Луну
Незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции "Луна-25" не позволили осуществить ее запуск к естественному... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:45
2021-08-24T13:27
космос - риа наука
луна
россия
роскосмос
восточный
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции "Луна-25" не позволили осуществить ее запуск к естественному спутнику Земли в октябре 2021 года, заявил генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков."Переходя уже к причинам, можно назвать некоторые из них… Практически осталось несколько вещей. Первое - это завершить огневые испытания (двигательной установки)… мы столкнулись с определенными проблемами при проведении огневых испытаний", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ещё одной причиной Ширшаков назвал необходимость дополнительного времени для отработки систем "Луны-25"."Это является сложной задачей и… сегодня космический аппарат "Луна-25" полностью укомплектован всей бортовой аппаратурой, он также укомплектован научным комплексом, и мы ведём отработку космического аппарата", - сказал он.По его словам, предприятию осталось завершить комплексные испытания "Луны-25", произвести окончательную сборку аппарата, его электрические испытания в термовакуумной камере и заключительные операции перед отправкой на космодром Восточный, которая планируется за месяц-полтора до запуска.Пусковое окно для отправки к Луне в 2022 году первой российской автоматической станции будет с мая по октябрь, заявил генеральный конструктор предприятия-производителя станции НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков."Пусковое окно у нас на следующий год: это май - октябрь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее "Роскосмос" отложил запуск станции "Луна-25" с октября 2021 на май 2022 года."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
https://ria.ru/20210813/polet-1745532222.html
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космос - риа наука, луна, россия, роскосмос, восточный
12:45 24.08.2021 (обновлено: 13:27 24.08.2021)
 
Разработчик назвал сроки запуска первого российского аппарата на Луну

Генконструктор Ширшаков: пуск российского аппарата на Луну возможен с мая по октябрь 2022 года

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции "Луна-25" не позволили осуществить ее запуск к естественному спутнику Земли в октябре 2021 года, заявил генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков.
"Переходя уже к причинам, можно назвать некоторые из них… Практически осталось несколько вещей. Первое - это завершить огневые испытания (двигательной установки)… мы столкнулись с определенными проблемами при проведении огневых испытаний", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Ещё одной причиной Ширшаков назвал необходимость дополнительного времени для отработки систем "Луны-25".
"Это является сложной задачей и… сегодня космический аппарат "Луна-25" полностью укомплектован всей бортовой аппаратурой, он также укомплектован научным комплексом, и мы ведём отработку космического аппарата", - сказал он.
По его словам, предприятию осталось завершить комплексные испытания "Луны-25", произвести окончательную сборку аппарата, его электрические испытания в термовакуумной камере и заключительные операции перед отправкой на космодром Восточный, которая планируется за месяц-полтора до запуска.
Пусковое окно для отправки к Луне в 2022 году первой российской автоматической станции будет с мая по октябрь, заявил генеральный конструктор предприятия-производителя станции НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков.
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"Пусковое окно у нас на следующий год: это май - октябрь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее "Роскосмос" отложил запуск станции "Луна-25" с октября 2021 на май 2022 года.
"Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.
Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после запуска станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.
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Космос - РИА НаукаЛунаРоссияРоскосмосвосточный
 
 
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