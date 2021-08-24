Лавров считает, что Центральная Азии не захочет принять войска США
Глава МИД Лавров усомнился в желании стран Центральной Азии принять войска США на своей территории
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Россия сомневается, что какая-то страна из Центральной Азии заинтересована в том, чтобы стать мишенью, разместив у себя американских военных, ушедших из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если вы думаете, что какая-то страна, будь то из Центральной Азии или где-то еще заинтересована стать такой мишенью, ради того, чтобы американцы удовлетворили свои какие-то инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Ранее Лавров отмечал, что ни страны ОДКБ в Центральной Азии, ни Узбекистан не заинтересованы в размещении американских сил на своей территории после их ухода из Афганистана.
Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа – назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.