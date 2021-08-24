https://ria.ru/20210824/lavrov-1747041862.html

Лавров считает, что Центральная Азии не захочет принять войска США

Лавров считает, что Центральная Азии не захочет принять войска США - РИА Новости, 24.08.2021

Лавров считает, что Центральная Азии не захочет принять войска США

Россия сомневается, что какая-то страна из Центральной Азии заинтересована в том, чтобы стать мишенью, разместив у себя американских военных, ушедших из... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:31

2021-08-24T15:31

2021-08-24T15:31

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

узбекистан

джо байден

одкб

сергей лавров

адам шифф

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Россия сомневается, что какая-то страна из Центральной Азии заинтересована в том, чтобы стать мишенью, разместив у себя американских военных, ушедших из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если вы думаете, что какая-то страна, будь то из Центральной Азии или где-то еще заинтересована стать такой мишенью, ради того, чтобы американцы удовлетворили свои какие-то инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно", - сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее Лавров отмечал, что ни страны ОДКБ в Центральной Азии, ни Узбекистан не заинтересованы в размещении американских сил на своей территории после их ухода из Афганистана.Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа – назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746874223.html

сша

узбекистан

россия

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в мире, сша, узбекистан, джо байден, одкб, сергей лавров, адам шифф, россия