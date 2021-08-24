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В Ярославской области проверят сообщения о вожатых с COVID-19
В Ярославской области проверят сообщения о вожатых с COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
В Ярославской области проверят сообщения о вожатых с COVID-19
Следственные органы в Ярославской области проводят проверку в летнем лагере "Орленок", где, по предварительным данным, четыре сотрудника продолжали работать и... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:25
2021-08-24T16:37
происшествия
ярославская область
переславский район
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следственные органы в Ярославской области проводят проверку в летнем лагере "Орленок", где, по предварительным данным, четыре сотрудника продолжали работать и общаться с коллегами и детьми при наличии положительных тестов на COVID-19, сообщает СУСК России по региону.Проверка проводится в лагере "Орленок" в Переславском районе."По предварительным данным, у четверых сотрудников… в ходе обследования ПЦР-методом на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 был выявлен положительный результат. Установлено, что данные сотрудники были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований и в период с 11 по 17 июля текущего года осуществляли контакт со 115 детьми и 15 сотрудниками МУ Центр "Орленок", - говорится в сообщении.Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причины допуска сотрудников до выяснения результатов тестов. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, а также дана юридическая оценка действиям ответственных лиц, информирует следственное управление.
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происшествия, ярославская область, переславский район, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
16:25 24.08.2021 (обновлено: 16:37 24.08.2021)
 
В Ярославской области проверят сообщения о вожатых с COVID-19

СК проверит информацию о работе больных COVID-19 вожатых в летнем лагере в Ярославской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткрытие летней смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следственные органы в Ярославской области проводят проверку в летнем лагере "Орленок", где, по предварительным данным, четыре сотрудника продолжали работать и общаться с коллегами и детьми при наличии положительных тестов на COVID-19, сообщает СУСК России по региону.
Проверка проводится в лагере "Орленок" в Переславском районе.
"По предварительным данным, у четверых сотрудников… в ходе обследования ПЦР-методом на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 был выявлен положительный результат. Установлено, что данные сотрудники были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований и в период с 11 по 17 июля текущего года осуществляли контакт со 115 детьми и 15 сотрудниками МУ Центр "Орленок", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причины допуска сотрудников до выяснения результатов тестов. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, а также дана юридическая оценка действиям ответственных лиц, информирует следственное управление.
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