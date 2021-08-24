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Официальный курс евро на среду вырос на две копейки
Официальный курс евро на среду вырос на две копейки - РИА Новости, 24.08.2021
Официальный курс евро на среду вырос на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,2 копейки - до 86,8058 рубля, курс доллара снизился на 12,01 копейки, до 73,9465 рубля,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:31
2021-08-24T13:31
2021-08-24T13:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,2 копейки - до 86,8058 рубля, курс доллара снизился на 12,01 копейки, до 73,9465 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,61 копейки, составив 79,7332 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на среду вырос на две копейки
Официальный курс евро на среду вырос на две копейки, до 86,81 рубля