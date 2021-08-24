https://ria.ru/20210824/krym-1747115526.html

Бальбек ответил Украине на непризнание Крыма российским

Бальбек ответил Украине на непризнание Крыма российским - РИА Новости, 24.08.2021

Бальбек ответил Украине на непризнание Крыма российским

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина никогда не признает "оккупацию" Крыма,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:02

2021-08-24T22:02

2021-08-24T22:02

киев

оон

севастополь

республика крым

владимир путин

руслан бальбек

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина никогда не признает "оккупацию" Крыма, отметив, что Россия не нуждается в признании украинского парламента."Мы не та нация, которая нуждается в признании украинского парламента, который, кстати, немало сделал подлостей для крымчан. Верховная Рада не признает российскую историю, культуру - и что?" - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, непризнание фактов не является их отсутствием, а они заключаются в том, что Украина потеряла Крым безвозвратно, "Донбасс также идет по этому пути". Бальбек отметил, что этого не изменить, несмотря на желание украинского парламента."Бумага, она все стерпит, особенно вранье - на этом поприще официальный Киев преуспел", - заключил депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/ubytki-1746862170.html

https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746352257.html

киев

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, руслан бальбек, минские соглашения, россия