Бальбек ответил Украине на непризнание Крыма российским
Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил Киеву на непризнание российского суверенитета над Крымом
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина никогда не признает "оккупацию" Крыма, отметив, что Россия не нуждается в признании украинского парламента.
"Мы не та нация, которая нуждается в признании украинского парламента, который, кстати, немало сделал подлостей для крымчан. Верховная Рада не признает российскую историю, культуру - и что?" - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, непризнание фактов не является их отсутствием, а они заключаются в том, что Украина потеряла Крым безвозвратно, "Донбасс также идет по этому пути". Бальбек отметил, что этого не изменить, несмотря на желание украинского парламента.
"Бумага, она все стерпит, особенно вранье - на этом поприще официальный Киев преуспел", - заключил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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