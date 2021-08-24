https://ria.ru/20210824/krym-1747070885.html

Захарова призвала международных партнеров посетить Крым

Захарова призвала международных партнеров посетить Крым - РИА Новости, 24.08.2021

Захарова призвала международных партнеров посетить Крым

Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров, заявила... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:30

2021-08-24T17:30

2021-08-24T22:07

украина

киев

республика крым

москва

дмитрий песков

сергей лавров

мария захарова

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова."Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — говорится в комментарии Захаровой по поводу проведения в Киеве "Крымской платформы", он опубликован на сайте МИД России.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210824/lavrov-1747031797.html

https://ria.ru/20210824/platforma-1747064991.html

украина

киев

республика крым

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, республика крым, москва, дмитрий песков, сергей лавров, мария захарова, россия, новости - туризм