17:30 24.08.2021 (обновлено: 22:07 24.08.2021)
Захарова призвала международных партнеров посетить Крым
Представитель МИД Захарова призвала международных партнеров посетить Крым для развития полуострова
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
"Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — говорится в комментарии Захаровой по поводу проведения в Киеве "Крымской платформы", он опубликован на сайте МИД России.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".