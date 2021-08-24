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Захарова призвала международных партнеров посетить Крым
Захарова призвала международных партнеров посетить Крым - РИА Новости, 24.08.2021
Захарова призвала международных партнеров посетить Крым
Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров, заявила... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:30
2021-08-24T22:07
украина
киев
республика крым
москва
дмитрий песков
сергей лавров
мария захарова
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова."Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — говорится в комментарии Захаровой по поводу проведения в Киеве "Крымской платформы", он опубликован на сайте МИД России.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210824/lavrov-1747031797.html
https://ria.ru/20210824/platforma-1747064991.html
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украина, киев, республика крым, москва, дмитрий песков, сергей лавров, мария захарова, россия, новости - туризм
17:30 24.08.2021 (обновлено: 22:07 24.08.2021)
 
Захарова призвала международных партнеров посетить Крым

Представитель МИД Захарова призвала международных партнеров посетить Крым для развития полуострова

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
"Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству", — говорится в комментарии Захаровой по поводу проведения в Киеве "Крымской платформы", он опубликован на сайте МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 14:50
Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 17:07
В МИД предупредили о последствиях участия в "Крымской платформе"
 
УкраинаКиевРеспублика КрымМоскваДмитрий ПесковСергей ЛавровМария ЗахароваРоссияНовости - Туризм
 
 
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