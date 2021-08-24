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В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар российского полуострова
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар российского полуострова - РИА Новости, 24.08.2021
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар российского полуострова
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованная киевскими властями "Крымская платформа" стала хорошим пиаром российского РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:19
2021-08-24T09:19
в мире
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованная киевскими властями "Крымская платформа" стала хорошим пиаром российского полуострова.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."Из плюсов - Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу "Таврида", десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще", - сказал Крючков журналистам.По его словам, сам по себе саммит "Крымская платформа" был пустым мероприятием, а преследуемые цели – набором ничего не значащих деклараций."На полуострове все так же восходит солнце, зреет виноград, а в море купаются в том числе и украинские туристы", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20210824/zaschita-1746959023.html
https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия
09:19 24.08.2021
 
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар российского полуострова

Советник главы Крыма Крючков: "Крымская платформа" стала хорошим пиаром российского полуострова

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованная киевскими властями "Крымская платформа" стала хорошим пиаром российского полуострова.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
"Из плюсов - Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу "Таврида", десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще", - сказал Крючков журналистам.
По его словам, сам по себе саммит "Крымская платформа" был пустым мероприятием, а преследуемые цели – набором ничего не значащих деклараций.
"На полуострове все так же восходит солнце, зреет виноград, а в море купаются в том числе и украинские туристы", - подчеркнул Крючков.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссия
 
 
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