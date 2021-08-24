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Украинский посол заявил о неизбежном возвращении Крыма
Украинский посол заявил о неизбежном возвращении Крыма - РИА Новости, 24.08.2021
Украинский посол заявил о неизбежном возвращении Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с интернет-изданием LIGA.net назвал "Крымскую платформу" "историческим прорывом". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:49
2021-08-24T12:01
украина
киев
республика крым
германия
владимир зеленский
сергей лавров
андрей мельник
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с интернет-изданием LIGA.net назвал "Крымскую платформу" "историческим прорывом".Как считает дипломат, факт проведения встречи на высоком уровне дает уверенность в том, что полуостров рано или поздно "вернется" в состав Украины. По его словам, несмотря на скепсис экспертов и политиков, новый механизм позволит Киеву добиться желаемого."Россия добровольно вернет полуостров, в этом после сегодняшнего дня у многих исчезнут сомнения", — сказал Мельник. Он также заявил о готовности "положить руку в огонь", поскольку уверен, что новое правительство Германии будет активнее способствовать решению вопроса.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова. Участвовали более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал мероприятие успешным, отметив, что на нем сформировалась "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России".Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посчитал форум "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал "Крымскую платформу" словами "антироссийское" и "чрезвычайно недружественное мероприятие".
https://ria.ru/20210823/krym-1746943538.html
украина
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украина, киев, республика крым, германия, владимир зеленский, сергей лавров, андрей мельник
08:49 24.08.2021 (обновлено: 12:01 24.08.2021)
 
Украинский посол заявил о неизбежном возвращении Крыма

Посол Украины в Германии Мельник: нет сомнений, что Россия добровольно вернет Крым Украине

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с интернет-изданием LIGA.net назвал "Крымскую платформу" "историческим прорывом".
Как считает дипломат, факт проведения встречи на высоком уровне дает уверенность в том, что полуостров рано или поздно "вернется" в состав Украины. По его словам, несмотря на скепсис экспертов и политиков, новый механизм позволит Киеву добиться желаемого.
"Россия добровольно вернет полуостров, в этом после сегодняшнего дня у многих исчезнут сомнения", — сказал Мельник. Он также заявил о готовности "положить руку в огонь", поскольку уверен, что новое правительство Германии будет активнее способствовать решению вопроса.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова. Участвовали более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал мероприятие успешным, отметив, что на нем сформировалась "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России".
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, посчитал форум "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал "Крымскую платформу" словами "антироссийское" и "чрезвычайно недружественное мероприятие".
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 20:39
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УкраинаКиевРеспублика КрымГерманияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровАндрей Мельник
 
 
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