https://ria.ru/20210824/kovivak-1747035035.html

Центр Чумакова надеется испытать "КовиВак" на пожилых в сентябре

Центр Чумакова надеется испытать "КовиВак" на пожилых в сентябре - РИА Новости, 24.08.2021

Центр Чумакова надеется испытать "КовиВак" на пожилых в сентябре

Центр им. Чумакова ожидает в сентябре получить разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса "КовиВак" среди людей старше 60 лет, заявил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:09

2021-08-24T15:09

2021-08-24T15:09

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центр им. Чумакова ожидает в сентябре получить разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса "КовиВак" среди людей старше 60 лет, заявил заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов."На 60+ мы еще разрешения не получили, мы его ожидаем где-то недели через две ориентировочно, в сентябре месяце", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Процесс подачи документов будет делаться поэтапно. После этого мы подадим на сопутствующие заболевания, аутоиммунные, ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких - ред.) и онкологические заболевания. Вот наша программа на ближайшие два месяца. А сейчас первая часть, это первая тысяча пациентов, у которых мы смотрим на иммунологическую эффективность", - добавил Ишмухаметов.По его словам, третья фаза исследований рассчитана на проведение без плацебо.Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

https://ria.ru/20210821/vaktsina-1746667396.html

https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746299570.html

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