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Путин рассказал, как победить COVID-19
Путин рассказал, как победить COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Путин рассказал, как победить COVID-19
Победить коронавирус можно только сообща, вакцинацией, но давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:53
2021-08-24T17:53
2021-08-24T18:13
вакцинация
владимир путин
единая россия
выборы в государственную думу
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Победить коронавирус можно только сообща, вакцинацией, но давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением, заявил президент РФ Владимир Путин."Победить опасную эпидемию мы можем только вместе, по сути главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210822/putin-1746740150.html
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вакцинация, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:53 24.08.2021 (обновлено: 18:13 24.08.2021)
Путин рассказал, как победить COVID-19
Президент России Путин рассказал о способах борьбы с COVID-19 и важности вакцинации