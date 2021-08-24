https://ria.ru/20210824/kovid-1747077944.html

Путин рассказал, как победить COVID-19

Путин рассказал, как победить COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

Путин рассказал, как победить COVID-19

Победить коронавирус можно только сообща, вакцинацией, но давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:53

2021-08-24T17:53

2021-08-24T18:13

вакцинация

владимир путин

единая россия

выборы в государственную думу

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Победить коронавирус можно только сообща, вакцинацией, но давить на людей недопустимо, надо убеждать привиться, а не угрожать увольнением, заявил президент РФ Владимир Путин."Победить опасную эпидемию мы можем только вместе, по сути главное оружие против распространения вируса - это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210822/putin-1746740150.html

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2021

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вакцинация, владимир путин, единая россия, выборы в государственную думу, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии