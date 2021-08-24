https://ria.ru/20210824/kosmos-1746961189.html

Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены

Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены - РИА Новости, 24.08.2021

Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены

Сроки полета перспективного российского робота-космонавта, разрабатываемого предприятиями "Роскосмоса" и НПО "Андроидная техника", пока не определены и возможны РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T04:15

2021-08-24T04:15

2021-08-24T04:15

наука

роскосмос

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

нпо "андроидная техника"

россия

евгений дудоров

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сроки полета перспективного российского робота-космонавта, разрабатываемого предприятиями "Роскосмоса" и НПО "Андроидная техника", пока не определены и возможны после 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."Срок проведения космического эксперимента на данный момент не установлен, скорее всего, это 2025 год или чуть позже", - сказал он.По словам Дудорова, сроки запуска будут зависеть от программы полетов на МКС в эти годы."Что касается места его дислокации во время проведения космического эксперимента, пока никаких изменений не намечается. План отправить его на МКС остается в силе. Это в том числе связано с тем, что одной из планируемых "базовых" точек крепления робота является европейская рука-манипулятор ERA, которую в скором времени установят на модуле "Наука" российского сегмента станции", - рассказал Дудоров.Ранее в НПО "Андроидная техника" не исключали, что робот будет работать на новой Российской орбитальной станции.Дудоров пояснил, что использование манипулятора как средства переноса робота по поверхности станции существенно расширяет возможности его применения."По сути мы сможем работать в любом месте поверхности станции, куда дотянется манипулятор, тем самым помогая или даже заменяя выходы в открытый космос экипажа", - сказал Дудоров.Создание робота началось в марте в рамках проекта "Теледроид". Робот будет выглядеть как торс человека. Функционировать робот будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре", который побывал на орбите в 2019 году.

https://ria.ru/20210506/kosmos-1731269954.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), нпо "андроидная техника", россия, евгений дудоров