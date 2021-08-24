https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746991542.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:35

2021-08-24T11:35

2021-08-24T11:35

распространение коронавируса

общество

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Московская область – 1125, 2. Москва – 1105, 3. Санкт-Петербург – 600", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай – 24, Ненецком автономном округе – 11, Чукотском автономном округе – шесть.

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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