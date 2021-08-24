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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:35
2021-08-24T11:35
2021-08-24T11:35
распространение коронавируса
общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Московская область – 1125, 2. Москва – 1105, 3. Санкт-Петербург – 600", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай – 24, Ненецком автономном округе – 11, Чукотском автономном округе – шесть.
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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Подмосковье — 1125