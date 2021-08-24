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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746991397.html
В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 24.08.2021
В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время – 177 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:34
2021-08-24T11:34
распространение коронавируса
санкт-петербург
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время – 177 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 794 смерти... За весь период по России умерло 177 614 человек", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге – 39, в Краснодарском крае – 33.
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санкт-петербург, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 24.08.2021
 
В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время – 177 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 794 смерти... За весь период по России умерло 177 614 человек", – говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге – 39, в Краснодарском крае – 33.
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