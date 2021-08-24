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В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 24.08.2021

В России за сутки умерли 794 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время – 177 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:34

2021-08-24T11:34

2021-08-24T11:34

распространение коронавируса

санкт-петербург

краснодарский край

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 794 смерти с COVID-19, за все время – 177 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 794 смерти... За весь период по России умерло 177 614 человек", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге – 39, в Краснодарском крае – 33.

санкт-петербург

краснодарский край

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии